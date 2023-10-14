Ukrayna'nın doğusunda şimdiye kadarki en büyük Rus saldırılarından biri gerçekleşti

Rus güçleri, yoğun çatışmaların dördüncü gününde dün (Cuma) Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinin Avdiyivka kentini karadan ve havadan bombaladı. Ukrayna, güçlerinin ayakta olduğunu açıklarken, Avdiyivka'daki askeri yönetim başkanı Vitaly Barabash, kasabanın sürekli olarak hava, topçu ve çok sayıda güç tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Barabash, bir televizyon kanalında yayınlanan açıklamalarında, “Çatışmalar dört gündür şiddetli ve aralıksız bir biçimde sürüyor. Ruslar ellerindeki her imkanla ateş ediyorlar. Avdiyivka'da fırtınalı bir geceydi. Kente çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar gece gündüz demeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Avdiyivka'ya yapılan saldırı, Ukrayna güçlerinin doğuda ve güneyde geniş bir alanı işgal eden Rus güçlerini sınır dışı etmek için haziran başında karşı saldırıya başlamasından bu yana Rusya tarafından başlatılan birkaç büyük saldırıdan biri.

Donetsk'te yer alan Pokrovsk kentindeki yerel yetkililer de Rusların kenti bombalaması sonucu en az bir kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kentin askeri yönetimi, Rus ordusunun saldırıda iki İskender füzesi kullandığını ve kent merkezindeki iki binaya zarar verdiğini bildirdi.

Ukrayna, savaşın yavaş ilerlemesinden dolayı eleştiride bulunan Washington ve Avrupa Birliği'nin (AB) askeri yardımlarını azaltma zamanının geldiğine inanan Batılılardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Kiev'e göre, Ukrayna güçlerinin zorluklarla karşı karşıya kalması, yardımın yeterli olmamasından ve Batı'nın, Rusya'ya havadan meydan okuyabilecek F-16 savaş uçaklarını teslim etmekte çok geç kalmış olmasından kaynaklanıyor. Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre Ukrayna ordusu yakında ilk savunma duvarlarını aşsa bile diğer Rus savunma kademelerinin önünde kalacak. Aynı şekilde yağmur ve çamurlu sonbahar, ardından kar ve buzlu kış, işi daha da karmaşık hale getirecek.