Ukrayna'nın doğusundaki Donbas Bölgesi Putin için neden önemli?

Haftalardır süren savaş yeni bir aşamaya giriyor. Rus ordusu Kiev'den çekildikten sonra tüm gücü ile ülkenin doğusuna saldırmaya hazırlanıyor.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın doğusundak, Rusya destekli ayrılıkçıların işgalden önce geniş topraklara sahip olduğu Donetsk ve Luhansk'a atfen Donbas bölgesinin "tamamen kurtarılmasına" odaklanacaklarını söylemişti.

Batılı yetkililer, Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını iki, hatta üç katına çıkarmasını beklediklerini söylüyor. Bölgeden gelen haberler ve uydu fotoğrafları da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerinde yığınak yaptığına işaret ediyor.

Takviye güçler, Ruslar'ın güneyden ilerlemesini desteklemek için Harkov bölgesinede gönderiliyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre İzyum'dan Slovyansk'ta ilerleyip, Ukrayna güçlerini çembere almayı umuyorlar.

Rusya lideri Vladimir Putin Donbas dediğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üreten bölgesine atıfta bulunuyor. NATO da, Rus güçlerinin güney kıyılarında Donetsk'in batısından Kırım'a dek uzanan bir kara kara köprüsü kurmaya çalışmasını bekliyor.

Rusya lideri daha önce birçok kez, Ukrayna'nın doğuda soykırım yaptığını ileri sürmüş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.

Savaş başladığında, doğu bölgelerinin üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi. Geriye kalanıysa sekiz yıl önce başlayan savaş sırasında Rus destekli devletçikler kuran ayrılıkçıların elindeydi.

İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilana etmişti. Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak. Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.

Geçtiğimiz saatlerde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yetkililer, Rus tanklarının yeni bir saldırı için ilerlemeye başladığını söylemişti.

Rusya'nın halen Donbas'ta yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor. Bu sayının iki hatta üç katına çıkması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda savaşın yönetimini General Aleksandr Dvornikov'a vermişti.

Dvornikov daha önce Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarını yönetmişti ve komutasındaki askerlerin sivillere ait bölgeleri bombaladığı biliniyor.

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12/04/2022 18:25