Ukrayna’nın en büyük dolandırıcısına pasaport verildi

Kıbrıs Rum yönetiminin yakın zamana kadar sürdürdüğü ve El Cezire televizyonu tarafından teşhir edildikten sonra iptal etmek zorunda kaldığı yatırım karşılığı vatandaşlık (altın pasaport) uygulaması hakkında devam eden araştırmada, ülkeleri tarafından aranan veya hapiste bulunan suçlulara da vatandaşlık verildiği ortaya çıktı.

Rum medyası, Rum yönetiminin uluslararası dolandırıcılara, “üçüncü şahıslara satmaları için beş bin pasaport vermeyi teklif ettiği” bilgisine de “trajikomik” vurgusuyla yer verdi.

Politis, “’Yatırımcılara’ Sahte ve Yanıltıcı Verilerle Vatandaşlık Davaları… Onlar İstediklerini Söylüyor, Biz Bilmiyormuş Gibi Yapıyoruz” başlığıyla manşete çektiği haberinde, araştırma komitesinin, sahte belge ve bilgi sundukları gerekçesiyle verilen vatandaşlıkların geri alınmasını talep ettiği 14 kişiyi ifşa etti.

Bunlar arasında, dolandırıcılıktan 3 yıl hüküm giymiş ve halen hapiste olduğu için Güney Kıbrıs’a gidip Rum Bakanlar Kurulu’nca onaylanan vatandaşlık dosyasına imza atamayan bir kişi ile vatandaşlığını aldıktan sonra Rum tarafından satın almayı taahhüt ettikleri evlerin satış sözleşmelerini iptal eden (evsiz olan) “Wargame” şirketi mensubu 18 kişi bulunuyor.

Gazete, Rum yönetiminin vatandaşlık verdiği suçlular arasında eski KGB ajanından, Ukrayna tarihinin en büyük dolandırıcısı olarak tarihe geçen Kolomoyskyy ve Gennadiy Bogolyubov’un da bulunduğunu yazdı. Habere göre Privatbank’ın büyük hissedarı olan Kolomoyskyy ve Gennadiy Bogolyubov bankadan, Ukrayna Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın (GYSİH) yüzde 5’ine, toplam mevduatlarının yüzde 33’üne ve ülkede dolaşan toplam likiditenin yüzde 40’ına tekabül eden miktarda parayı zimmetlerine geçirdi.

DOLANDIRICIYA, SATMAK ÜZERE 5 BİN VATANDAŞLIK TEKLİF EDİLDİ

Haravgi “Kriterlerin Bozulmasının Ardındaki Trajikomik Hikâye” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin bir dolandırıcıya, üçüncü şahıslara satmak üzere 5 bin pasaport vermeyi teklif ettiğini vurguladı.

Yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasında, Rum tarafına yapılması istenen yatırım miktarıyla ilgili kriterlerin Mart 2014’te azaltılarak 2 milyon Euro’ya çekildiğini, gerekçe olarak da 2013’te yaşanan ekonomik kriz neticesinde ülkenin memorandum altında olması nedeniyle ülkeye yabancı yatırımcı çekme gereğinin gösterildiğini hatırlatan gazeteye göre yürütülmekte olan araştırmada, kriterlerin Rum Yönetimi Başkanı, İçişleri ve Maliye Bakanı arasındaki istişare sonrasında azaltıldığı ortaya çıktı.

Gazete, Rum yönetiminin bir yatırımcıdan, her biri 2 milyon Euro maliyetinde 5 bin konut inşa etmesini istediği ve karşılığında üçüncü şahıslara ve ailelerine satmak üzere 5 milyon vatandaşlık teklif ettiğini kaydederek, zamanın İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un söz konusu yatırımcıya bu teklifi ilettiği bir de mektup bulunduğuna dikkat çekti. Haberde, Rum yönetiminin adını vermediği bu yatırımcı uğruna, Rum tarafında yapılması gereken yatırım miktarı kriterini 2 milyon Euro’ya, yani yatırımcının inşa edeceği konutlardan her birinin tutarına indirdiğine işaret edildi.

Yürürlükte kalan 2 milyon Euro’luk yatırım kriterinin, aracılar tarafından kullanılarak, her birinin farklı yatırımlarla toplamda 12 milyon 500 bin Euro yatırım yapacağı şekilde başvuru sahibi yatırımcıları en az 5’li olacak şekilde gruplandırdığı belirtilen haberde, Anastasiadis’in özel jeti olan kendisini ailesiyle birlikte Seyşeller’e tatile gönderen Suudi Arap dostunun da bulunduğu, Suudi Arap’ın ikinci eşinin Anastasiadis’in Seyşeller tatilinden dönüşünden sonra vatandaş yapıldığı da eklendi.

Habere göre yatırımcı ile Rum yönetimi arasındaki anlaşma nihayetinde uygulanmadı, yatırımcıya verilen vatandaşlık geri alındı ancak 2 milyon Euro kriteri yürürlükte kaldı.

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05/05/2021 11:34