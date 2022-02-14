Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi, NATO konusundaki açıklamalarına açıklık getirdi

Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko, ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya üyelik adımından “vazgeçebilecekleri” yönündeki açıklamasından sonra geri adım attı. Ukraynalı Büyükelçi, ülkesinin NATO'ya katılım girişiminden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Hafta sonu BBC'ye konuşan Büyükelçi Prystaiko, Ukrayna'nın NATO'ya üye olma hedefi konusunda “esnek” ldukları mesajını vermişti.



Rusya'nın ısrarı nedeniyle Kiev'in NATO üyeliği konusunda duruşunu değiştirip değiştirmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Prystaiko, "Olabilir, özellikle bu şekilde tehdit edilebilir, şantaj yapılabilir ve buna itilmek istenebiliriz." yönünde cevap vermişti.

Daha önceki açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getiren ve sözlerine yeniden açıklık getiren Prystaiko, "Şu anda NATO üyesi değiliz ve savaştan kaçınmak için birçok taviz vermeye hazırız. Ruslarla görüşmelerde bunu yapıyoruz. Ancak bunun Anayasa'da ayrı bir yere sahip olan NATO ile ilgisi yok." ifadelerini kullandı.



"NATO'da olma isteğimizde bir gecikme değil, bahsettiğimiz şey şu anda ailede olmadığımız için Birleşik Krallık ve ABD ile ikili anlaşmalar gibi başka opsiyonlar araştırmalıyız." diyen Büyükelçi Vadym Prystaiko, "NATO'nun yanı sıra, şu anda bu zorlu süreçte hayatta kalmamızı sağlayacak başka düzenlemelere bakıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyesi olma hedefini değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna ise, "Hayır" cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi halinde Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağı tehdidinde bulunmuştu.



Ukrayna, NATO üyesi değil ancak üye olmak için 2008'de söz aldı. Kiev'in üyeliği ise, ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin Rusya sınırlarında konuşlanması anlamına geliyor.

Büyükelçi Vadym Prystaiko'nun açıklaması Kiev'de tepkiyle karşılandı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergii Nykyforov, NATO üyeliğinin Ukrayna için mutlak öncelik olmaya devam ettiği açıklamasında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın ABD öncülüğündeki ittifaka hızlı kabulüyle ülke güvenliğinin garanti altına alınacağını belirtti.



Büyükelçinin açıklamasına bir değerlendirme de Moskova'dan geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Prystaiko'nun sözlerinin Kiev'in pozisyonunda resmi bir değişiklik sinyali olarak görülmediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Ancak Kremlin, Kiev'in NATO üyesi olma niyetinden vazgeçmesinin Rusya'nın güvenlik endişelerinin giderilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağını bildirdi.

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14/02/2022 18:15