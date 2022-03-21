Ukrayna'nın Odesa kenti güne siren sesleriyle başladı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

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21/03/2022

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Ukrayna'nın Odesa kenti güne siren sesleriyle başladı

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odesa'da yerel saatle 05.50 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi.

Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri, Odesa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını ve füzelerini hedef aldı.

Hava savunma sistemlerin devreye girmesinin ardından hemen ardından Odesa halkı, sokağa çıkma yasağının bitmesine kısa bir süre kala kent genelinde yankılanan sirenleri ile güne uyandı

21/03/2022 09:51
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TAGS: ukrayna, odesa
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