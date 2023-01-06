Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılına doğru ilerlerken, Ukrayna'daki hayvanlar da insanlar gibi savaşın en yıkıcı etkilerinden muzdarip. Yüz binlerce evcil hayvanın terk edildiği ve sokak hayvanlarının kaderine bırakıldığı ülkede gönülllüler onlar için çabalarken, bazı kediler cephede askerlerle birlikte savaşıyor. İşte her şeye rağmen ülkelerinde hayatta kalma mücadelesi veren Ukrayna'nın savaşçı kedileri...

Ukrayna devletinin resmi Instagram hesabından bir Ukrayna askeri ile kedinin fotoğrafı paylaşıldı.

DİKKATTE YÜZDE 200 ARTIŞ

60 bini aşkın beğeni alan gönderide, “Bir savaşçı kediye sahip olmak, dikkatinizde yüzde 200 artış sağlar” denildi

Bununla birlikte, Feline Defense Force (Kedi Savunma Gücü) adlı bir sosyal medya hesabı, Rusya’nın saldırıları birinci 11.ayına girerken insanlara umut veriyor.

Hesap, 5 Mart'ta aktif hale gelmesinden bu yana "demokrasiyi düşman işgalcilerden korumak için savaşan insan savaşçılarımızı destekleyen Ukrayna kedileri" açıklamasıyla, cephedeki ve harap olan yerlerdeki kedilerin fotoğraflarını düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor.

Paylaşılan fotoğraflarda kedilerin insanlarla birlikte tüm güçleriyle savaştıkları aktarılıyor.

Geçen cuma günü paylaşılan gönderi ise "görevden yeni ayrıldığı" söylenen Er Simba adlı bir kediyi gösteriyor. Simba'nın askerler tarafından tutulduğu ve sevildiği fotoğraflar binlerce kez beğenildi.

SAVAŞ SADECE İNSANLARI ETKİLEMİYOR

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar binlerce sivil öldü ve on binlerce kişi yaralandı. Savaşın insanlar üzerinde ağır bir bedeli olsa, çatışmaların kediler ve diğer hayvanlar üzerinde de yıkıcı etkileri oldu.

Yetkililer, bazı hayvan barınaklarının ve gönüllülerin özel olarak hedef alındığını belirtirken, Rus bombardımanı sırasında evcil hayvanlar öldürüldü ve yaralandı.

Buna ek olarak, saldırı sırasında 3,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeden kaçtı ve bunların çoğu evcil hayvanlarını geride bırakmak zorunda kaldı.

Bu haftanın başlarında Ukraynalı gazeteci Anna Yaremenko, popüler Reddit forumu r/Cats'te "Ukrayna'da kediler savaşı nasıl yaşıyor?" başlıklı bir video paylaştı.

Video, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Shostka kentindeki bir bomba sığınağında Yaremenko'nun arkadaşları Tania ve Valerii tarafından bakılan terk edilmiş kedilerden bazılarını gösterdi.

Yaremenko, “Ülke genelinde pek çok hayvan geride bırakıldı. Bu bir savaş, insanları suçlayamazsınız ama hayvanları kurtarmak için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Savaş yüzünden sadece insanlar değil, birçok hayvan da acı çekiyor” açıklamasını yaptı.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2023 21:25