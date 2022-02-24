Ukrayna’ya askeri harekat sonrası Türk lirası, Dolar ve Euro karşısında değer kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri harekat başlatmasının ardından Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti.

Dolar/TL kuru 21 Aralık’tan bu yana ilk kez 14’ü geçti.

Gün içinde yükselişinde devam eden dolar kuru 14,22 seviyesine kadar çıktı.

Euro/TL kuru da yükselişine devam etti ve 10:23 itibarıyla 15,97 seviyesinden işlem görüyor.

Rus askerlerinin Ukrayna’da ilerleyişiyle birlikte dolar, altın ve petrol fiyatları da hızlı bir yükselişe geçti.

Brent petrolün fiyatı 100 doları geçti.

Spot altın yüzde 1,7'den fazla değer kazandı ve Ocak 2021'in başından beri en yüksek seviyesine ulaştı

Rus rublesi dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Reuters’a konuşan Londra merkzli finansal aracı şirket Pepperstone’un araştırma lideri Chris Weston,

"İşte piyasalar için en kötü senaryo gerçekleşiyor. Risk yüzünden alıcı yok ama bir sürü satıcı var, bu da piyasaları çok kötü etkiliyor." dedi.

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24/02/2022 10:14