UKÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni heyecanı başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 24-25 Şubat tarihlerinde düzenleniyor.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana donanımlı, alanında uzman mezunlar veren UKÜ, yüz yüze olarak gerçekleştireceği 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni ile 1000’e yakın öğrencisini daha mezun ediyor.

UKÜ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü (HİKİM) tarafından verilen bilgiye göre, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet törenleri COVID-19 tedbirleri çerçevesinde kısıtlı sayıda davetli katılımıyla 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Pandemi tedbirleri kapsamında törene katılacak mezunların CIU Pass ve 72 saatlik antijen/PCR test sonuçlarını yanlarında bulundurmalarını talep ettiklerini açıklayan HİKİM, yine katılım gösterecek olan misafirlerden de 72 saatlik antijen/PCR test sonuçlarını getirmeleri gerekliliği bulunduğu bilgisini paylaştı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilecek törende, ilk günkü 1. Oturumda sırasıyla Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yer alırken, 2. Oturumda ise Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunlarına belgeleri takdim edilecek.

İkinci günkü 1. Oturumda sırasıyla Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ile 2. Oturumda da Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını belgelerini alacaklar.

Güz dönemi mezunlarının diplomalarının verilmesi sonrasında kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son bulacak. Törenler üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanacak.

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22/02/2022 09:10