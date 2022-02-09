UKÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Karşılama ve Oryantasyon günleri başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri başladı.

UKÜ Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, karşılamalar ve oryantasyon programlarının 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlendiğini belirterek, söz konusu etkinliklerle amaçlarının öğrencilere UKÜ kampüsünü, üniversite yaşamını ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak olduğunu söyledi.

Bahar döneminde ağırlıkla uluslararası ülkelerden gelen öğrencileri karşıladıklarını aktaran Kalaycı, üniversite olarak sundukları kaliteli eğitim imkânının yanı sıra adaya ilk kez gelen öğrencilere öğrenim gördükleri ülkeyi yakından tanıma, yerel toplum ve kültür ile kaynaşma fırsatı sağlamak istediklerini de ifade etti.

Kalaycı, UKÜ Karşılama ve Oryantasyon Günlerinin 4 Şubat’ta öğrencilerin Ercan Havaalanı’ndan karşılanmaları ile başladığını ve üniversite olanaklarının tanıtımı hakkında bilgilendirme toplantıları ile devam ettiğini kaydetti.

4 Şubat-12 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek oryantasyon programında eğlenceli aktiviteler ve kültürel şehir turlarının yer alacağını dile getiren Kalaycı, “Ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta olan öğrencilere eğitim hayatlarına iyi bir motivasyonla başlama fırsatı sunmak istiyoruz. Ayrıca yeni bir ülkede bulunan öğrencilerimizin uyum süreçlerini de kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kalaycı, Oryantasyon Günleri kapsamında kampüs gezisi, sinema gösterimleri, öğrenci kulüpleri ve toplulukları şenliği gibi bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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09/02/2022 16:46