UKÜ 2021-2022 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

UKÜ’lü mezunlar mezuniyetlerini kültürel müzikleri eşliğinde danslarla kutladılar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi mezuniyet töreni üçüncü ve dördüncü oturumlarında lisans ve ön lisans mezunlarının diplomalarının verilmesi ile tamamlandı.

42 farklı ülkeden 883 öğrencinin katılımı ile 4 farklı oturumda gerçekleştirilen törende, pandemi tedbirleri kapsamında hareket edilerek mezunlardan CIU Pass ve ailelerinden ise 72 saatlik antijen/PCR test sonuçları talep edildi.

UKÜ Yönetimi, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri ve öğretim üyelerinin hazır bulunduğu üçüncü oturumda sırasıyla Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu mezunları belgelerini aldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen son oturumda ise Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Üniversite resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanan Mezuniyet Töreni oturumları, diplomaların takdimi sonrasında mezunların kep atma ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

Tören sonrasında kampüsün farklı alanlarında mezunların kendi kültürel müzikleri eşliğinde gerçekleştirdikleri dans gösterileri aileler tarafından beğeni ile izlendi.

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26/02/2022 09:40