UKÜ, 2021-2022 Mezuniyet Töreni ilk gün oturumları yapıldı   

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nin ilk günkü oturumları Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

UKÜ Yönetimi, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile öğretim üyelerinin hazır bulunduğu törende, 1. oturumda sırasıyla Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları diplomalarını alırken, 2. oturumda ise Mühendislik Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunlarına belgeleri takdim edildi.

Güz Dönemi Mezuniyet Töreni açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, tüm dünyada halen daha devam eden pandemi nedeniyle mezunların uzun ve yorucu bir süreç geçirdiklerini belirterek, “Gösterdiğiniz azim ve istikrarlı çalışmalarınız en başta aileleriniz olmak üzere hepimizi gururlandırıyor” dedi.

Güz döneminde, 42 farklı ülkeden 883 öğrencinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olduğunu aktaran Nadiri, “Bu dönemki mezunlarımız ile toplam mezun sayımız 21 bini aşacak” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nadiri akademik yayın sayılarının her yıl giderek arttığını da kaydettiği konuşmasında, “Eğitim kalitemizi arttırma ve dünya standartlarıyla yarışır nitelikte bir üniversite haline gelme hedefimize doğru ilerliyoruz. Lisansüstü programlarımız o denli hızla gelişiyor ki, hem yeni öğretim üyesi alımlarımız ve hem de doktora öğrencisi alımlarımız büyük bir ivme kazandı” ifadesini kullandı.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Nadiri, “Gelecekteki başarı hikâyeniz sizi nereye götürürse götürsün, yaşam ve kariyer gelişiminizden haberdar olmak istiyoruz. Her geçen gün büyüyen mezunlar ailemizin bir parçası olarak bizimle irtibatta kalmanızı ve fırsat buldukça Üniversitenizi ziyaret etmenizi istiyorum” temennisinde bulundu.

Üniversitenin resmi YouTube kanalından kanalından canlı olarak da izlenebilen Mezuniyet Töreni ilk gün oturumları, diplomaların takdimi sonrasında mezunların kep atma ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

Bu habere tepkiniz:



24/02/2022 15:18