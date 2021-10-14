UKÜ 2021-2022 Oryantasyon Günleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne (ÖGDM) bağlı Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü tarafından 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Karşılama ve Oryantasyon Günleri etkinlikleri devam ediyor.

Yeni kayıtlı ve COVID-19 pandemisi nedeniyle adaya ilk kez gelen öğrenciler için organize edilen Oryantasyon Günleri, sosyal ve kültürel aktiviteler, tanıtıcı kent turları ve tarihi yerlerin ziyaret edilmesi programlarını içeriyor.

UKÜ kampüs tanıtımı sonrasında gerçekleştirilen açık hava sinema gecesi eğlenen öğrenciler, sonrasında Lefkoşa şehir turu ile kent hakkında bilgi edindiler. Lefkoşa şehir turu kapsamında surlar içi bölgesi, Büyük Han, Derviş Paşa Konağı gibi tarihi yerler ziyaret edildi. UKÜ Müzik Kulübü’ne bağlı Jazz Corner grubunun başarılı performansı ise son derece beğeni topladı.

Atelier Kabuk’un kurucusu sanatçı Yena Hacışevki’nin kendi ürettiği flütleri interaktif bir şekilde tanıtıp flüt dinletisi gerçekleştirdiği etkinlikte ise öğrencilerin katılımı oldukça eğlenceli görüntülere sahne oldu.

UKÜ Sosyal Etkinlikler Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, bu yıl COVID-19 pandemi tedbirleri kapsamında seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlandığını anımsatarak, adaya gelen öğrencilerin uzun bir süre sonrasında düzenlenmeye başlayan etkinliklere büyük ilgi gösterdiklerini gözlemlediklerini belirtti.

4 Ekim tarihinde başlayan Oryantasyon Günleri çerçevesinde etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Kalaycı, önümüzdeki günlerde Girne ile Mağusa şehir turları, hazine avı, dans gösterileri, cadılar bayramı ve müzik ve boyama gibi bir dizi etkinlik daha gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

UKÜ Oryantasyon Günleri 4 Kasım tarihinde düzenlenecek olan “Eve Dönüş” partisi ve Mary Jane müzik grubu konseriyle son bulacak.

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14/10/2021 16:55