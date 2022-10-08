UKÜ 2022-2023 Akademik Yılı Resmi Açılış Töreni Gerçekleştirildi 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Resmi Açılışı ve İlk Dersi TC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın İlk Ders konuşması ile gerçekleştirildi.

2022-2023 Resmi Açılış Töreni’nde Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ile UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı açılışta yaptığı konuşmada, ülkede yükseköğretim alanında büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, KKTC olarak dünyanın her yerine mezun verdiklerine dikkat çekti. Ülkede toplam 21 üniversitenin faaliyet gösterdiğini aktaran Avcı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin sadece adanın değil bölgenin de en iyi üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Avcı, dünyanın hızla değiştiğini ve değişmeye de devam edeceğini hatırlatarak, UKÜ’nün kurumsal yapısı ile değişime açık bir üniversite olarak hem akademik kadrosunu her yıl güçlendirdiğini hem de yeni vizyon ve misyon çalışmaları ile birçok yeniliği hayata geçirdiğini aktardı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri de açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında UKÜ’nün yenilenen misyon ve vizyon anlayışı ile öğrencilerinin bilgi, beceri ve yenilikçi değerlere erişmelerine imkân verecek, kariyer fırsatlarını artıracak öğrenci odaklı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin rolünün giderek daha fazla artığını belirten Nadiri, “Üniversitelerde yürütülen çok yönlü ve yüksek standartlı araştırma ve öğretim modellerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır” dedi. Prof. Dr. Nadiri, üniversitede her geçen yıl artan bilimsel yayınların Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bilimsel ve araştırma düzeyinin en önemli göstergeleri olduğunu söyleyerek, 2022-2023 Akademik Yılının herekse hayırlı olmasını temenni etti.

UKÜ 2022-2023 Akademik Yılı İlk Dersini gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Pandemi Sonrası Dönemde Yeni Sağlık Anlayışı” başlıklı sunumunda pandemi sürecinde yaşananları değerlendirerek, pandemi sonrasında sağlık alanında alınması gereken önlemleri hakkında bilgi verdi. Pandemi sonrası dönemde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da büyük değişimler yaşandığını aktaran İlhan, COVID-19’un azalmaya başlamasının sevindirici olduğunu ancak ileriki yıllarda yeni salgınların da yaşanabileceğini hatırlattı. İlhan, olası bir salgında ülkelerin COVID-19 da yaşadıklarından ders çıkarmalarını ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. COVID-19 sayesinde tüm dünyada yaşanan sağlık sorunlarına da değinen Prof. Dr. İlhan, pandemi nedeni ile insanların yaşam kalitesinin düştüğünü açıkladı. Pandemi sonrasında sürdürülebilirlik ve esneklik kavramlarının çok önem kazandığını da vurgulayan İlhan, küreselleşen ve sürekli gelişen dünyada sağlık alanındakilerin de yeni teknolojiyi kullanarak, sürdürülebilir anlayışlarla sağlık politikaları geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Tören, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri Prof. Dr. İlhan’a İlk Ders konuşması sonrasında plaket takdiminde bulunmasının ardından tüm davetli misafirlerin ve katılımcıların yer aldığı anı fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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08/10/2022 15:50