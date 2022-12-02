UKÜ 2022-2023 Öğrenci Konseyi Seçimleri Tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin temsil haklarının konrunması, önerilerini üniversite yönetim organlarına iletmek ve eğitim-öğretim konusundaki kararlara katkı sağlamak amacıyla kurulan Öğrenci Konseyi seçimleri başarı ile tamamlandı.

Bölüm temsilcileri oylamalarının elektronik olarak yapıldığı seçimlerde, sonuçlar da yine elektronik ortamdan (Öğrenci Bilgi Sistemi) ve web sitesi üzerinden öğrencilere duyuruldu.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda temsilcilerin tanıtıldığı etkinliğin açılışında konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, öğrenci konseyine seçilen herkesin çok önemli bir stratejik sorumluluğu üstlendiğinin belirterek, seçilen öğrenci temsilcilerinin karar alma mekanizmasında etkin rol üstleneceklerinin altını çizdi. Öğrenci Konseyi’ne başkan seçilen temsilcinin senato ve kalite kurulunda da katlımcı olarak yer alacağını aktaran Nadiri, Fakülte Öğrenci Temsilcisi’nin fakülte kurulunda, Bölüm Öğrenci Temsilcisi’nin ise bölüm kurulunda yer alacağını bildirdi.

UKÜ Öğrenci Konseyi koordinasyonunu sağlayan ve aynı zamanda 2022-2023 Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Selen Akün Kalaycı, Öğrenci Konseyi seçimlerinin 3 aşamada yürütüldüğünü söyleyerek, “14 Kasım tarihinde Bölüm, Yüksekokul, Hazırlık Okulu ve Enstitü öğrenci temsilcileri seçimleri sonrasında 17 Kasım’da fakülte temsilcileri ile 18 Kasım’da da Konsey Başkanı, Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimleri tamamlandı. Bu sayede 41 kişilik Öğrenci Konseyi oluşmuştur” dedi.

Öğrenci Konseyi Seçim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, insanlığın tarihsel sürecinde halkın kendi kendisini idare etmesinin en değerli kazanımlarından biri olduğunu söyleyerek, bu iradeyi kullanma gücü olarak tanımlanan demokrasi kavramının ise bir erdem olduğunu dile getirdi. Emiroğlu, ayrıca “Bu görevlerde bölümleri, yüksekokul ve fakülteleri temsil etmenin demokrasiyi hem deneyimlemek hem de içselleştirmek için olanak tanıyacaktır“ dedi.

Konsey Başkanı Ceren Çeliker de öğrenci konseyi olarak öncelikli görevlerinin öğrencilerin akademik, sosyal ve kampüs yaşantısına dair taleplerini ilgili birimlere iletmek ve bunun yanı sıra alınan kararları da öğrencilerle paylaşmak olduğunu kaydetti.

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02/12/2022 14:39