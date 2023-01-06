UKÜ 2023-2024 Akademik Yılı ÖYBSS 2 Haziran’da yapılacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı (ÖYBSS) 2 Haziran Cuma günü 10.00-12.30 saatleri arasında tek oturum halinde yapılacak.

UKÜ Kampüsü, Gazi Mağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek olan sınava tüm lise mezunu veya liseden bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşları ve lise eğitimini (4 yıl kesintisiz) KKTC’de tamamlamış olan T.C vatandaşı öğrenciler başvuru yapabilecek.

ÖYBSS sonucuna göre aday öğrenciler 12 fakülte, 5 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 61 lisans ve 7 ön lisans programına çeşitli burslarla kayıt yapma hakkına sahip olurken, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri ile de tüm programlara kayıt kabul hakkı elde edebilecek.

Lisans ve ön lisans programlarına yerleşecek öğrenciler, sınav sonuçlarına göre %100, %75, %50 ve %25 oranında eğitim bursu elde etme hakkına sahip olacaklar. Kazanılan burslara ek olarak akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, aile indiriminin yanı sıra öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bu personelin çocuk ve eşlerine sağlanan çeşitli burslardan da yararlanabilecek.

Son başvuru 1 Haziran 2023

Aday öğrenciler 1 Haziran 2023 tarihine kadar sınav başvurularını çevrim içi (online) olarak www.ciu.edu.tr/oybss web sitesi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca tercih eden aday öğrenciler Tanıtım Müdürlüğü’nden yüz yüze veya belirli tarihlerde liselerde kurulan UKÜ stantlarından da başvuru yapabilecekler.

Adaylar detaylı bilgi için, Öğrenci Hizmet Binası 1. Kat Tanıtım Müdürlüğü’nü ziyaret edebilir, 0392 671 11 11 (dâhili 2073) / 0548 858 96 47 no’lu telefondan iletişime geçebilirler.

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06/01/2023 14:52