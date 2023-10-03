UKÜ 2023-24 Akademik Yılı Ziya Selçuk’un “İlk Dersi” ile başladı    

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Resmi Açılışı ve İlk Dersi Türkiye Cumhuriyeti Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “Zorlaştırılmış Zamanda Yaşamak” konulu sunumu ile gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı, UKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

UKÜ Rektörü Nadiri yaptığı açılış konuşmasında, her yeni akademik yılın birçok umut ve fırsatla dolu başlangıçları içerdiğini anımsatarak, “yeni akademik yıl öğrencilerimiz için yeni bilgileri keşfetme ve kendilerini geliştirme fırsatı, öğretim üyelerimiz içinse bilgiyi aktarma ve yeni nesilleri yetiştirme fırsatı sunar” dedi.

Tüm dünya için kaliteli ve nitelikli eğitimin öneminin her geçen gün giderek daha da arttığını aktaran Nadiri, “Üniversitelerde yürütülen çok yönlü ve yüksek standartlı araştırma ve öğretim modellerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Üniversitelerin aktif, yaratıcı, açık fikirli, tarafsız olması, öncü bir rol üstlenmesi, yaratıcı ve değişimlere açık olmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Nadiri konuşmasında üniversite olarak Selçuk’u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti de dile getirerek, tüm akademik, idari ve yönetsel kadro yanı sıra öğrencilere yeni akademik yılın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Ziya Selçuk “Zorlaştırılmış Zamanda Yaşamak” konulu verdiği açılış dersinde şu noktalara dikkat çekti; Kendilerinin tarım toplumunu, sanayi toplumunu, dijital toplumunu ve son olarak da yapay zekâ toplumunu gören bir kuşak olduklarını belirterek, “Şu anki zaman zorlaştırılmış bir zaman. Çünkü dünya tarihinde hiçbir zaman teknoloji ve bilim vasıtasıyla mevcut yapı ya da işleyiş bir sonraki aşamada nasıl hayata geçirilir çalışması hiç olmadı” dedi.

Günümüzde her şeyin seviye mühendisleri tarafından belirlendiğine dikkat çeken Selçuk, “Dünyanın nereye gitmesi gerektiği önceden tasarlanıyor. Teknoloji ve bilim nedeniyle deneyimlenen değişikliklerin her şeyi etkilediğini dolayısı ile okul kavramının da yeniden tanımlanmasının önemli olduğunu işaret etti. İnsan yaşamında parlayan obje sendromu yaşandığını ve bireylerin sürekli olarak ya sosyal medyaya ya da başka bir şeye odaklaştığını da aktaran Selçuk, bu çağın merkeze insanı koymadığını kenarda bir yere yerleştirdiğini dolayısıyla insanların sağlıklı düşünmesi ya da otomasyondan çıkmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda bu yapıyı sorgularken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da konuşan Selçuk, bu süreçte insanın kendini tanıması, kontrol ve özerklik dengesinin oluşturulması, yapay zekâ alanında öncü çalışmalar yapılması ve trans disipline düşünme anlayışının benimsenmesinin önemine işaret etti.

Tören günün anlam ve önemine dair anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.