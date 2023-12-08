UKÜ 55. MOBBİG toplantısına ev sahipliği yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin (GSTMF) ev sahipliğinde 55. MOBBIG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) toplantısı "Dijital Yaratıcılığın Mimarlıkla Buluştuğu Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi. Mimarlık eğitimi yapan kurumlar arasında diyalog ortamının oluşturulması amacıyla organize edilen etkinlik, iki gün sürdü.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, dijital dönüşümün eğitim alanında da önemli dönüşümlere neden olduğunu belirterek, “Dijital dönüşüm ile yükseköğretim daha yenilikçi, erişilebilir ve etkili öğrenme fırsatları yakaladı” dedi. Dijital dönüşümün mimarlık alanında da heyecan verici bir etki sağlayacağına dikkat çeken Nadiri, konuşmasında etkinliğin düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

UKÜ GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara da etkinlikte mimarlığın dijital evrimle birlikte önemli bir değişim geçirdiğini aktararak, “Dijital dönüşümün getirdiği fırsatları ve zorlukları anlamak, geleceği şekillendirmek ve bu değişime liderlik etmek için sorumluluk almak zorundayız” ifadesini kullandı. Mimarlık alanında daha fazla dijital dönüşüm beklendiğini de işaret eden Atakara, bu süreçte hep birlikte hareket etmenin gelecekteki başarıları şekillendireceğini kaydetti.

Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arda İnceoğlu ise konuşmasında 2021-2023 döneminde MİDEKON’un mimarlık eğitiminin niteliği, asgari koşulları ve süresi ile ilgili olarak YÖK ve ÜAK’a sunulan çalışma raporları hakkında bilgi vererek, geleceğe yönelik bu konuda yapılacaklar hakkında konuştu.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu da etkinlikte mimarlık alanındaki iş birliğine vurgu yaparak, “Yapılı çevrenin sağlıklı ve nitelikli şekillenmesinde disiplinler arası etkin iş birliği kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte tam da bu noktada mimarlık mesleğinin sorumlulukları artmıştır” şeklinde konuştu.

UKÜ GSTMF, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sertaç İlter de yaptığı konuşmada düzenlenen organizasyonda amaçlarının sektördeki lider düşünceleri bir araya getirerek, bu konularda daha etkili çözümler üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

55. MOBBİG toplantısında gerçekleştirilen açılış konuşmaları sonrasında, iki oturum olarak düzenlenen paneller gerçekleştirildi. Etkinliğin öğleden sonraki kısmında atölye çalışmaları, MİAK üye seçimi ile atölye koordinasyon toplantısı yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde 55. MOBBİG sonuç bildirgesi hazırlanarak, 56. MOBBİG gündemi görüşüldü.