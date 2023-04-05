UKÜ 59. Kütüphane Haftası etkinlikleri tamamlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü tarafından organize edilen 59. Kütüphane Haftası 27 Mart - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyet Kazanımları ve Kütüphanecilik” teması ile kutlandı.

Kütüphane Haftası kapsamında okuma kültürünü yaygınlaştırmak, kütüphane kullanma zevki, sevgisi ve alışkanlığının artırılması, geniş kitlelere ulaşarak kütüphaneleri ve kütüphanecileri daha görünür kılması amacıyla UKÜ Kütüphane Müdürlüğü tarafından hafta içerisinde bir dizi akademik ve sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri açılışta yaptığı konuşmada, günümüz ortamında doğru ve etkili bilgiye ulaşmanın stratejik önemi olduğunu belirterek, gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye eskiye göre çok daha kolay ulaşılabildiğini anımsattı.

Nadiri, günümüzde kütüphanelerin elektronik veri tabanlarının yardımıyla bilgiye her an ulaşımı sağlayan fiziksel alanlar ve hayati merkezler olduklarını belirterek, “Bilgi önemli bir güçtür. Üniversite olarak bilgiye elektronik kütüphane hizmetleri aracılığıyla ulaşmak için kaynaklara yatırım yapmak için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Hafta kapsamında İletişim Fakültesi tarafından ‘Bilgiye Erişim’ adlı panelde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve Gazeteciler Cemiyeti Denetleme Kurulu Üyesi Serkan Güler söz aldı.

Kütüphane Haftası üçüncü gün etkinliklerinde ‘Yazarlık Serüveni’ adlı panelde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Silman ve Yazar Hasan Çakmak kitapseverlerle buluştu. Sonrasında ise Öğrenci Merkezi’nde “UKÜ Okuyor” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Beşinci gün, UKÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan moderatörlüğünde ‘Toplumsal Cinsiyet Kimliği ve Tüm Kimliklerin Bilgiye Erişim Hakları Sağlanması’ adlı etkinlik düzenlendi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri Kütüphane Kulübü’nün de işbirliği ile Lefkoşa Büyükhan’da “12. Geleneksel Kitapla Buluşma Vakti” isimli etkinlikle son buldu.

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05/04/2023 13:13