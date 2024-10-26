UKÜ, akademik programlarının kalitelerini tescillemeye devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) eğitimde kalite konusunda hedeflediği yüksek çıta anlayışı ile hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon çalışmalarına devam ediyor.

Kurulduğu yıldan bu yana gelişimine ve iş birliği çalışmalarına büyük önem veren UKÜ, mevcut akreditasyonların yenilenmesi yanında yeni akreditasyon süreçlerini de devam ettiriyor. Bu çerçevede, Üniversitenin ilgili programları, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nden (FEDEK) ve Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından programlarını akredite edildi.

UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) lisans programı 2023-24 Akademik yılında FEDEK’e yapmış olduğu başvuru sonucunda, söz konusu program 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yer alan FIBAA’ya yapılan başvurular sonucunda ise ilk aşamada İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) ile Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) lisans programları ilk kez 5 yıllık, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) lisans programı ise 7 yıl süre ile olarak yeniden akredite edildi.

Daha önceden akredite edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlı Muhasebe ve Finans ile Uluslararası İlişkiler programları yanı sıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı Yönetim Bilişim Sistemleri programları da yeniden 7 yıl süre ile olarak akredite edilme hakkı kazandılar.

UKÜ Akreditasyon Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Derviş Zihni Deniz, UKÜ’nün tüm programlarının YÖDAK ve YÖK akreditasyonuna ilaveten, mesleki alanları kapsayan ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca da akredite edilmesi için sürekli çalıştığını belirterek, bunun sadece eğitim alanına değil aynı zamanda mezunlarına, topluma ve işverenlere yönelik kalite güvencesi sağlamak anlamına geldiğini de kaydetti.

Deniz, UKÜ’nün birçok programının EPDAD, FEDEK, İLAD, MİAK, MÜDEK, SABAK, FIBAA, AHPGS, PEARSON-ASSURED gibi ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarına ait yükseköğreime ilişkin akreditasyon standard ve koşullarını yerine getirerek akredite edildiğini belirtti.

Kalite kültürünü özümseyen yüksek öğretimde kalite güvence sistemlerinin çalıştırılıyor olması gerektiğine dikkat çeken Deniz, kalite güvencesinin belirli standartları ve kriterleri karşılamak için sistematik olarak incelenmesi ve iyileştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Deniz, yükseköğretim kurumlarının kendilerini her alanda sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini belirterek, “Bu çalışmalar aynı zamanda ulusal ve uluslararası kalite güvence kurumlarının standartlarına uygun olarak yapılmalıdır ve UKÜ’de de bu standartlar takip edilmektedir” ifadesini kullandı.