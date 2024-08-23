UKÜ Altyapı Hentbol sporcularından büyük başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Altyapı Hentbol Antrenörü Bahir Arnal ve altyapı sporcuları Atahan Akçam, Samet Beşöd, Ahmet Er, Akın Özel, Abdullah Temel, İbrahim Günay, Hüseyin Bekler, Mehmet Hüseyin İpek, Recep Bakış ve Furkan Beşöd Türkiye Milli Takımı’na davet edildi.

CIU Arena Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş, UKÜ Altyapı Hentbol Takımı Antrenörü Arnal’ın gençleri yaklaşık 2-3 yıldır çalıştırdığını belirterek, sporcuların aynı zamanda lisanslı olarak Kıbrıs Türk Hentbol Federasyonu (KTHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlediği liglerde mücadele ettiklerini kaydetti.

Sporculara yaş gruplarına göre hedef odaklı antrenman programları uyguladıklarına dikkat çeken Kayaş, gençlerin CIU Arena’da haftanın 3 günü düzenli olarak antrenman yaptıklarını söyledi.

Kayaş, UKÜ’nün Altyapı Erkek Hentbol takımı olarak 35’ten fazla aktif sporcusu bulunduğunu işaret ederek, tüm sporcuların gelişim göstermeleri ve maç deneyimi yaşayabilmeleri için KTHF’nin düzenlediği farklı yaş gruplarındaki liglere ‘UKÜ’ ve ‘LEVENT’ olarak iki farklı takım şeklinde katıldıklarını aktardı.

Takımın Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de birçok başarı gösterdiğinin belirten Kayaş, “UKÜ Spor Kulübü olarak 2023-2024 Sezonunda Türkiye Minikler Şampiyonası Dördüncülük, U-14 Şampiyonluk, U-16 Şampiyonluk, U-18 Üçüncülük, International Kyrenia Cup Şampiyonluk, Büyük Erkek şampiyonluklarımız var” dedi.

Kayaş, Büyük Erkek takımına 4 sporcularının aktarıldığını ayrıca Türkiye U-14 ve U-16 Milli Takım oluşturma kampına da 10 sporcularının davet edildiğini vurguladı.

Takımın Türkiye'deki maçlarda dördüncü olmasının Türkiye Hentbol Federasyonu’nun dikkatini çektiğini aktaran Kayaş, “UKÜ sporcularından oluşan okul takımı ilk kez Türkiye’de derece yaptı ve kontenjan kazanarak gelecek yıl için Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye Finallerine iki takım olarak katılma hakkı kazandı” dedi.

Kayaş, Federasyon yöneticileri ve Milli Takım antrenörlerinin ilk etapta takımın antrenörü Bahir Arnal ve 4 sporcuyu Milli Takım oluşturma kampına davet ettiklerini, devam eden süreçte ise bu yıl takımın ilk kez Türkiye ikincisi olması nedeniyle 6 sporcunun daha Türkiye Milli Takımına davet aldığını söyledi.

Türkiye Milli Takımının düzenlediği kamplarda başarılı performans sergileyen Samet Beşöd, Atahan Akçam ve Abdullah Temel’in Türkiye U-16 Plaj Hentbolu Milli Takımına seçildiklerini de açıklayan Kayaş, “Sporcularımızın milli takıma seçilmeleri hem bizler hem de üniversitemiz için büyük gurur kaynağı oldu” ifadesini kullandı.

Kayaş, KKTC’nin politik sebeplerden dolayı birçok sportif kısıtlama ile mücadele ettiğini anımsatarak, “Sporcularımız antrenörleri Bahir Arnal ile sistemli olarak 2 yıldır çalışıyorlar. Ayrıca gençlerimiz Avrupa Şampiyonasında da mücadele etme başarısı gösterdiler” dedi.