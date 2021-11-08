UKÜ Arena’da Cumhuriyet Kupası Heyecanı

ads ads ads ads
08/11/2021

ads
ads
ads
UKÜ Arena’da Cumhuriyet Kupası Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2021 faaliyet programı içerisinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde “15 Kasım Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası” müsabakalarının ilk ayağı gerçekleşti.

CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen ve Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda toplam 6 kulüpten yaklaşık 50 olimpik ve 10 paralimpik sporcu yarışıyor.  

Covid-19 tedbirleri kapsamında iki ayağa bölünen yarışmanın ilk etabı 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarla başladı. İlk hafta havalı tabanca kategorisindeki atıcılar atışlarını tamamladı.

Müsabakalarda yarışacak kulüpler ise: 

 

  1. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
  2. UKÜ
  3. LEVENT
  4. ALAYKÖY
  5. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  6. BOZDAĞ
08/11/2021 16:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, UKÜ
MANŞETLER

HK YAŞAM

NASA, SpaceX'in aracıyla Dünya'ya dönecek astronotların tuvaleti kullanmasını yasakladı

HK YAŞAM - TEKNOLOJİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) nisan ayından beri çalışma yapan 4 astronotu bu ay evine döndürecek. Ancak, Elon Musk'ın deneyimsiz 4 kişiyi 3 gün boyunca uzaya gönderdiği Inspiration4 adlı sivil görevinde çıkan tuvalet sıkıntısı, bu ekibe de yansıdı. SpaceX'in Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanan astronotlardan tuvaleti kullanmaması ve özel iç çamaşırlarına güvenmeleri istendi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.