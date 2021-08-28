UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yeni Akademik Yıla Hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon lisans programları ile 2021-2022 Akademik yılında öğrencilerini bekliyor.

UKÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, “Programlarımız kapsamında araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhuna sahip, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanında hizmet veren, dinamik ve çağdaş spor eğiticilerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Yüksekokulun 7500 metrekareye dağılmış entegre bir tesiste eğitim-öğretim verdiğine dikkat çeken Erol, “6 derslikli, çift tribünlü çok amaçlı spor salonu, 8 kulvarlı tribünlü kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, iki adet stüdyo, indoor-outdoor tırmanma duvarı, fuaye ve dinlenme alanları ile 7 yollu kapalı atış poligonu, 2 adet açık tenis kortu, 2 adet açık basketbol sahası, 2 adet açık halı futbol sahası, 2 adet açık voleybol sahasından oluşan CIU Arena Spor Kompleksi’nde eğitim veriyoruz” dedi.

Prof. Dr. Erol, akademik çalışmalar kapsamında program içeriklerini güncellediklerini belirterek, bunların yanı sıra eğitimin gerekli titizlik gösterilerek sürdürülmesi ve öğrenci motivasyonunun sağlanması amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve eğitim kalitesini en üst seviyede olabilmesi için, alanında kabul görmüş öğretim elemanları ile eğitimi sürdürdüklerinin de altını çizdi.

Öğrencilerin, BESYO tarafından belirlenmiş kriterler kapsamında Türkiye’deki üst düzey spor kulüplerinde ve kurumlarında, tatil periyotlarında uygulamalara katılmaları için çalışma başlattıklarını da dile getiren Erol, bu sayede öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları için ortam yarattıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erol, KKTC spor yapısı içerisinde yer alan kuruluşlarla iletişim içinde olduklarını da belirterek, “KKTC Gençlik ve Spor Dairesi, spor federasyonları, turizm işletmeleri, spor kulüpleri ile kurulan bağlantılar ile birçok işbirliği gerçekleştirdik” dedi.

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28/08/2021 09:17