UKÜ-BESYO'da 'Hayatınız En Büyük Maceranız' webinarı düzenleniyor

Ululararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Rekreasyon Bölümü tarafından “Hayatınız En Büyük Maceranız” başlığı altında webinar (web semineri) düzenleniyor.

“Dağcılık, Liderlik, Gönüllülük, Çevre ve Rekreasyon” konularının konuşulacağı seminerin moderatörlüğünü UKÜ-BESYO Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Selman Özdemir gerçekleştirecek.

Dağcı, Fotoğrafçı, Yazar ve Milli Sporcu olan Nasuh Mahruki ile Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suat Karaküçük ise seminerin konuşmacıları olacak.

Seminerin amacı, insanın kendi sınırlarını ve yeteneklerini keşfetmesinde rekreasyonun ve doğa sporlarının önemini anlatmak ve gönüllülük faaliyetleri hakkında farkındalık yaratmak olarak belirlendi.

Seminer 28 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da zoom üzerinden gerçekleşecek.

Etkinliğin linki ise şu şekilde; “ https://zoom.us/j/99284026341?pwd=QVZsbi9RaTNVNHp5T1kvLzhUb0piZz09 “

ETKİNLİK AÇIKLAMASI

Rekreasyonel bir aktiviteye sahip olmanın ve onu düzenli olarak sürdürmenin sayısız faydaları arasında, şüphesiz en önemlisi öz-keşif ve öz farkındalıktır. Yani rekreasyon yoluyla edineceğimiz en büyük kazanım, kendimizi keşfetmemizdir. Kendimiz için uygun aktiviteyi, uygun sosyal ortamı, uygun yaşantıları ararken, aslında kendimizi buluruz.

Bu webinarda, insanın rekreasyon yoluyla önce kendi sınırlarını, sonra dünyayı keşfetmesine uzanan hikayesini; dağcılık, doğa sporları, liderlik ve gönüllülük alanlarında dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmiş Nasuh Mahruki’den dinleyeceğiz.

Nasuh Mahruki, Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcı olmanın yanında, Yedi Zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısıdır. Sovyet Asya’nın 7000 metreden yüksek beş tırmanışını da tamamlayarak, Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından hala Türkiye’de tekrarı yapılmayan ‘Kar Leoparı’ unvanını almıştır. Aynı zamanda, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucu üyesi olarak 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır.

Nasuh Mahruki’ye bu seminerde, rekreasyon ve çevre ile ilgili akademik yayınlarının yanında, yürüttüğü gönüllülük organizasyonları ile bilinen ve kendisi de bir dağcı olan Prof. Dr. Suat Karaküçük eşlik edecektir.

Bu habere tepkiniz:



28/04/2021 08:38