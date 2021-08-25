UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi geleceğin diş hekimlerini bekliyor

Ağız Diş Çene Radyolojisi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi gibi birçok anabilim dalını kapsayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Akademik yılında KKTC ve yabancı uyruklu yeni öğrencilerini bekliyor.

UKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Engin Bulut, Fakülte olarak amaçlarının evrensel değerler ışığında, ülkenin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılan; bilimsel esaslı bilgiyi, kalite ve hasta güvenliği standartları ile birlikte kullanarak toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için kullanan; akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı; topluma hizmet sorumluluğuna sahip; etik değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde teorik derslerin dijital paylaşımlı ve uzaktan çevrim içi eğitime de uygun çok sayıdaki modern amfilerde gerçekleştirildiğini belirten Bulut, ilk üç yıllık eğitim-öğretim sürecinde temel eğitimde kullanılan ve her biri en az 30 öğrenci kapasiteli iki adet de dental preklinik laboratuvara sahip olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Bulut, özellikle stajyer hekim olarak kliniğe çıkmadan önce 3. sınıf öğrencilerinin fantom hasta simülasyon laboratuvarında 30 model ve ekipmanla eğitim aldıklarını belirterek, “Bunlar yanı sıra klinik çalışmaların yapıldığı 8 anabilim dalına ait entegre kliniğimizde toplam 34 diş üniti ve 1 lokal ameliyathane bulunuyor” dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde temel ve klinik eğitimlerde kendi alanında uzman ve saha tecrübesi oldukça fazla olan çok sayıdaki öğretim üyesi ile çalıştıklarını aktaran Bulut, “Temel tıp eğitimimize katkıda bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyelerimizle modern tıp eğitiminin gereklerini en iyi şekilde sunmayı hedefledik” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Bulut, mezun olan öğrencilerin kliniklerinde serbest diş hekimi olarak çalışabileceklerini ifade ederek, ayrıca çeşitli hastane veya polikliniklerde de görev alabileceklerini anımsattı.

Mezunların diş hekimliği programını oluşturan bölümlerde uzmanlık ya da doktora yapma seçenekleri bulunduğuna da dikkat çeken Bulut, “Uzmanlık veya doktora eğitimi sonrasında üniversitelerde öğretim elemanı olarak devam edebilirler. Bunun yanı sıra, sağlık bakanlığına bağlı olarak hastane ve polikliniklerde veya bürokrat olarak çalışabilirler. Diş hekimliği malzemesi üreten firmaların ürün geliştirme bölümlerinde görev alabilirler” şeklinde konuştu.

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25/08/2021 08:56