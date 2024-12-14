UKÜ, Dünyanın En Sürdürülebilir 64. Üniversitesi Oldu!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 1477 üniversite arasında 64’üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. UKÜ, aynı zamanda Türkiye’de 3’üncü, Kıbrıs Adası’nda ise 1’inci sırada yer alarak sürdürülebilirlikteki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

UKÜ, akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği bu prestijli sıralamada, Avrupa’da ise 27’nci sıraya yükselerek, çevreye duyarlı projeleri ve vizyoner yaklaşımlarıyla dünya genelinde dikkat çekiyor. Son 7 yıldır bu değerlendirmelere katılan UKÜ, her yıl elde ettiği yükselişle, Kıbrıs adasının en sürdürülebilir üniversitesi unvanını korumaya devam ediyor.

UKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Emre Soyer, üniversitenin bu başarısında öğrenci, personel ve öğretim üyelerinin katkısının çok büyük olduğunu belirtti. Soyer, UKÜ Kampüsü’nün sürdürülebilirlik alanında Kıbrıs’ın gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, üniversitenin 2009 yılından bu yana çevresel sürdürülebilirlik alanında ciddi adımlar attığını vurguladı. Çalışmaların önemli bir kısmının, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2016 yılında ilan ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olduğunu belirten Soyer, bu projelerin UKÜ Sürdürülebilirlik Ofisi tarafından koordine edildiğini ve projelerin büyük ölçüde öğrencilerin aktif katılımıyla yürütüldüğünü söyledi.

Emre Soyer, üniversitenin çeşitli alanlarda özel projeler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, UI GreenMetric sıralamasında yer alan ulaşım, eğitim, araştırma, enerji, atık yönetimi gibi 6 başlıkta önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bu yıl özellikle ulaşım ile eğitim ve araştırma alanlarında alınan puanların artırıldığını vurgulayan Soyer, yeni hedefler doğrultusunda kampüste su kullanımında %100 geri dönüşüm hedefinin başarıldığını, benzer çalışmaların organik ve inorganik atık yönetiminde de sürdürüleceğini açıkladı. Ayrıca, yeşil altyapı projelerinin devam ettiğini ve karbon nötr bir kampüs hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

UKÜ’nün bu vizyonunun, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı ve BM’nin sürdürülebilirlik hedefleri ile tamamen uyumlu olduğunu ifade eden Soyer, üniversite yönetimine, öğrencilere ve ulusal-uluslararası tüm paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür etti.