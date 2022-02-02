UKÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisinden uluslararası başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencisi Armin Moshfeghifar, Eczacılık Öğrencileri Uluslararası Federasyonu’nun (International Pharmaceutical Students’ Federation - IPSF) öğrenci değişim programına Türkiye ve KKTC’den katılmaya hak kazanan tek kişi oldu.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, IPSF’nin 100’den fazla ülkeden 500 binin üzerinde üyesi bulunan önemli bir kuruluş olduğunun altını çizerek, öğrencileri Armin Moshfeghifar’ın, Londra’da kurulan ve dünyanın en önemli uluslararası öğrenci organizasyonlarından biri olan bu kuruluşun değişim programına seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Prof. Dr. Yazan, program kapsamında Armin Moshfeghifar’ın 2022 yılında İngiltere’de bir eczanede çalışacağını dile getirerek, IPSF’nin öğrenci değişim programı hakkında da konuşan Yazan, “Söz konusu programın amacı seçilen öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı koymaktır. Ayrıca katılımcılar farklı ülkelerden örnekleri gözlemleme şansı elde ederek, kendi toplumlarında eğitim ve halk sağlığının iyileştirilmesi için yeni bakış açısı ediniyor” dedi.

Prof. Dr. Yazan, konuşmasının devamında “Öğrencimizin uzun yıllardır eczacılık mesleği için verdiği emeğin böylesi ödüllerle karşılık bulması ve eczacılık mesleğinin geleceği için aydınlık bir örnek olması gurur vericidir” ifadesini kullandı.

Armin Moshfeghifar’ın aynı zamanda ‘Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu’nda Eczacılık Fakültesi’nin yurtdışı ilişkiler koordinatörü olduğunu da anımsatan Yazan, öğrencilerinin eczacılık mesleği ile ilgili tüm toplantılarda ve gruplarda etkin olarak rol aldığını da kaydetti.

Prof. Dr. Yazan, Moshfeghifar’ın öğrenci kulüp etkinliklerinde aktif olarak yer aldığını ve eczacılık alanındaki birçok farklı dergide yazıları bulunduğunu da ekleyerek, “Öğrencimizin değişim programına seçilmesi bizler için hiç de şaşırtıcı olmadı” dedi.

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02/02/2022 16:26