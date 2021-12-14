UKÜ Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Vagal sistem irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden anatomi uzmanı Dr. Uğur Baran Kasırga (MD) tarafından ‘Yaşasın Vagus’ başlıklı seminer düzenlendi.

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinden öğrenci ve öğretim üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Dr. Kasırga sunduğu temel Vagal sistem bilgisinin ardından Polivagal sistem ile sosyal davranış şekillerinin bağlantısını örneklerle açıkladı.

Dr. Kasırga vücudumuzdaki en uzun sinir olan 10. kafa siniri Vagus’un anatomik yapısı hakkında bilgi vererek, kalp, akciğer ve sindirim sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Sunumunda Polivagal teorinin güncel hayattan örneklerini de paylaşan Kasırga, anatomik bilgilerin güncel hayatla bağlantısını irdeledi.

Dr. Kasırga konuşmasında hem anatomik hem de evrimsel ve nörobilim açıdan Polivagal teoriyi açıklayarak, Polivagal teorinin duygularımızın yönetimindeki etkilerini örneklendirdi.

Sunum sonrasında öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından Dr. Kasırga’ya çeşitli sorular yöneltilirken, soruların yanıtlanması sonrasında Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, Dr. Uğur Baran Kasırga’ya teşekkür belgesi takdim etti.

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14/12/2021 15:50