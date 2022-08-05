UKÜ Eczacılık Fakültesi’ne Almanya’dan akreditasyon

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi MPharm ve PharmD Eczacılık programları Almanya’nın Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kurumu (AHPGS- Accreditation Agency In Health And Social Sciences) tarafından akredite edildi.

2001 yılından bu yana multidisipliner bir şekilde farklı programlarda denetimleri sağlayarak dünyanın saygın üniversitelerini akredite eden AHPGS, UKÜ Eczacılık Fakültesi’ne 5 yıllık koşulsuz akreditasyon verdi.

Uzun süreli raporlama ve çalışmalar sonrasında UKÜ kampüsünü, Eczacılık Fakültesi’ni ve laboratuvarlarını 3 gün boyunca yerinde ziyaret eden akreditasyon heyeti, söz konusu inceleme ziyaretlerinde öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrenciler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Akreditasyon heyetinin gerçekleştirdiği ziyaret ve yazışma-raporlama sürecinde; program müfredatının, üniversitenin ve Fakültenin eğitim-öğretim olanakları uzman ekip üyeleri tarafından kapsamlı olarak incelendi.

UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan Çınar, üniversiteye yönelik gerçekleştirilen inceleme ziyaretlerinin ve mülakatların başarıyla gerçekleştiğini ifade ederek, mülakat ve ziyaretler sonrasında MPharm ve PharmD Eczacılık programlarının koşulsuz akredite edildiğini vurguladı.

Söz konusu akreditasyonun uluslararası bir başarı olduğunu dile getiren Çınar, “Fakülte programlarımızın elde ettiği akreditasyon ile, ülkemiz ve üniversitemizin uluslararası tanınırlığı yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Çınar açıklamasında, Alman akreditasyon heyetinin UKÜ Eczacılık Fakültesi’nin uluslararası yapısından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de aktararak, “Özellikle öz değerlendirme raporu hazırlama süreci çok emek gerektiren bir çalışmaydı. Dekanımız Prof. Dr. Yasemin Yazan öncülüğünde bir ekiple, özveriyle gerçekleşen bir süreç oldu” bilgisini paylaştı.

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05/08/2022 12:00