UKÜ farka koştu:59-25

Hentbolda Kadınlar Liginde haftanın kapanış karşılaşmasında dün akşam Atatürk Spor Salonunda DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ sahadan 59-25 galip ayrıldı. Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 25-11 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda yine etkili oyununu sürdürerek sahadan 59-25 galip ayrıldı. UKÜ’de Aysel kaydettiği 13 golle takımının ön plana çıkan oyuncusu oldu.

Bu habere tepkiniz:



26/02/2022 18:58