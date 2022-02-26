UKÜ farka koştu:59-25

Hentbol Kadınlar haftanın kapanış karşılaşmasında UKÜ, DİGEM’i farklı mağlup etti

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26/02/2022

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UKÜ farka koştu:59-25

Hentbolda Kadınlar Liginde haftanın kapanış karşılaşmasında dün akşam Atatürk Spor Salonunda DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ sahadan 59-25 galip ayrıldı. Maçın ilk devresini rakibi DİGEM karşısında 25-11 önde kapatan UKÜ, ikinci yarıda yine etkili oyununu sürdürerek sahadan 59-25 galip ayrıldı. UKÜ’de Aysel kaydettiği 13 golle takımının ön plana çıkan oyuncusu oldu.

26/02/2022 18:58
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