UKÜ Farklı Galip: 23-41

2019-2020 Sezonu U20 Genç Kızlar Ligi’ne dün akşam oynanan Esentepe-UKÜ maçı ile devam edildi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve hakemliklerini Hasan Kutay ile Mehmet Ekin’in yaptığı karşılaşmayı 41-23 UKÜ kazandı.

UKÜ baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada farka ikinci yarıda gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında ilk 5 dakika dengeli geçerken bu dakikadan sonra UKÜ oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Özellikle hızlı hücumlarda bulduğu goller ile rakibini adeta çökertti.

Buna karşılık Esentepe geliştirdiği hücumların çoğundan eli boş dönerken rakibinin hızlı hücumları karşısında çaresiz kaldı ve ilk devre konuk UKÜ’nün 19-13 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarı oyunun mutlak hakimi UKÜ’ydü. Özellikle ilk yarının sonlarında Esentepe’den Latife’nin sakatlanıp oyundan çıkmasıyla Esentepe tamamen oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı.

Bu devrede de hızlı hücumlarına devam eden UKÜ bulduğu gollerle aradaki farkı açarak karşılaşmayı da 41-23 galibiyetle tamamladı. Maçta UKÜ’den Sonuç attığı 10 gol ile takımının en golcü oyuncusu olurken, Esentepe’den Kayra kaydettiği 12 golle maçın en fazla gol atan oyuncusu oldu.

Karşılaşma sonunda UKÜ takım oyuncuları galibiyet sevincine ek olarak takım arkadaşları Petek’in de doğum gününü bir pasta ile saha içerisinde kutladılar.

11/10/2019 08:43