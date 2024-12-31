UKÜ folklor/edebiyat Dergisi’nin Şampiyon Meleklere İthaf Ettiği Deprem Özel Sayısı Yayımlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yayımlanan ve Web of Science ile Scopus gibi önemli uluslararası indekslerde taranan folklor/edebiyat dergisi yeni sayısını ‘Deprem Özel Sayısı’ olarak yayımladı.

Editörlüğünü Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın üstlendiği derginin Deprem Özel Sayısının konuk editörlüğünü ise Frankfurt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hande Birkalan-Gedik ve Dr. Erdoğan Gedik yürüttü.

Doç. Dr. Aylanç, yayımlanan özel sayı hakkında konuşarak, “Ulusal ve uluslararası göç, yurtsuzlaşma, ekonomik, sosyal ve kültürel yoksullaşma ve psikolojik travma depremin ilk ortaya çıkan etkileridir. Bunların antropoloji, halkbilim, psikoloji, tarih ve edebiyat disiplinlerinin bakış açısıyla ele alındığı bir özel sayı hazırlayarak bu felâketin yarattığı olguları bilim dünyasına sunmayı amaçladık” dedi.

Güçlü depremlere karşı insan davranış tepkilerini ele aldıklarını aktaran Aylanç, ayrıca afet araştırması alanındaki güncel konuları da irdelediklerini ve bunun sadece akademi için değil, politika yapıcılar için de bir itici güç yaratmasını umduklarını kaydetti.

Aylanç, kendilerinin deprem felaketiyle yüzleşmelerinin Adıyaman’da voleybol turnuvasına giden ve deprem nedeniyle kaybedilen şampiyon gençler, eğitmenler ve ebeveynlerle olduğunu hatırlatarak, “Bu sayı, adamızdaki savaş travmasından sonra toplumsal boyutta yaşanan bu yasla, Şampiyon Melekler olarak adlandırdığımız ve ölümü yakıştıramadığımız Şampiyon Meleklerimizi yaşatmak amacıyla çocuklarımıza ve yaslı ailelerine ithaftır” bilgisini paylaştı.

Onların acısını hatırlamak, kültürel bellekte özel bir yer açmak için UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen’in Şampiyon Meleklerimiz için yazdığı bir anma yazısına yer verdiklerini belirten Aylanç, Özel Sayı kapsamında on üç özgün araştırma makalesine de yer verdiklerini kaydetti.

Aylanç, söz konusu Özel Sayı’da depremzede yazarlar tarafından ortaya konan çeşitli araştırma ve bulgulara; deprem bölgesinde saha araştırmasına dayalı gözlem, görüşme, mülakatlar ve medyadan elde edilen verilerin analizlerine, alt üst olan mekânların hafızalara kazınan görüntülerine, yaşananlara dair anlatılan hikâyelere, tarihsel ve mitolojik yansımaları inceleyen yazılara yer verdiklerinin altını çizdi.

UKÜ yönetimi ile folklor/edebiyat dergisi ailesi olarak böylesi bir felaket ve acıyla bir daha karşılaşmamayı dilediklerine işaret eden Aylanç, isteyen kişilerin Deprem Özel Sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe/issue/88728 ve https://www.folkloredebiyat.org/SonSayi.Aspx linkinden erişim sağlayabileceğini kaydetti.