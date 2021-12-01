UKÜ, GASTROANTALYA 2021'den 6 altın ve 2 gümüş madalya ile döndü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen GASTROANTALYA 2021 Gastronomi Yemek Yarışması’nda birçok farklı kategoride 8 madalya almaya hak kazandı.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada, UKÜ, 5 Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencisi farklı dalda 6 altın madalya ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öğrenciler ana yemek, balık yemeği, tatlı tabağı, üniversite ekip yarışması ve yılın altın genç şefi kategorilerinde yarışarak; ana yemek kategorisinde Mehmet Güvener altın madalya yine ayni kategoride yarışan Taha Doğan gümüş madalya, balık tabağı kategorisinde Emir Kürtül altın madalya ve tatlı tabağı kategorisinde yarışan Süheyla Dilek ise altın madalya aldılar.

Aynı zamanda Yılın En İyi Üniversite Ekibi kategorisinde de UKÜ’yü Emir Kürtül, Mehmet Güvener ve Taha Doğan temsil ederek altın madalya sahibi oldular.

Yılın Altın Genç Şefi kategorisinde yarışan Doğukan Furkan Abacı da gümüş madalya almaya hak kazandı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ WACS’ın 86 farklı ülkeden dernekleri içeren, uluslararası üyeliğinin eğitim, öğretim ve mesleki gelişimi yoluyla küresel mutfağın mutfak standartlarını korumaya ve geliştirmeye adanmış küresel bir şef dernekleri ağı olduğunu belirterek, öğrencilerinin aldıkları profesyonel eğitim ve disiplinli çalışmaları sonucunda elde ettikleri üstün başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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01/12/2021 14:14