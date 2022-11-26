UKÜ, GASTROANTALYA’dan 11 ödülle döndü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Antalya’da düzenlenen GASTROANTALYA 2022 Gastronomi Yemek Yarışması’nda birçok farklı kategoride madalya sahibi oldu.

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin ayrıca yarışma sürecindeki disiplinli duruşu ve üstün başarıları nedeniyle üniversiteyi jüri özel ödülü olan kupaya layık görüldüler.

UKÜ, Dünya Aşçılar Birliği (WACS) ve Akdeniz Şefler Kulübü (ASKDER) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, Öğretim Görevlisi Kardelen Üntaç ile Öğretim Görevlisi İbrahim Kızıltaç koordinatörlüğünde 7 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi katılım gösterdi.

UKÜ söz konusu yarışmada 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 11 madalyanın sahibi oldu.

Yarışma hakkında bilgi veren UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ öğrencilerinin ana yemek, balık yemeği, tatlı tabağı, üniversite ekip yarışması ve yılın altın genç şefi kategorilerinde yarıştığını belirterek, “Restoran tatlı tabağı kategorisinde Taha Doğan altın madalya, Dilara Üntaç gümüş madalya ve Emirhan Aksaç da bronz madalyanın sahibi oldu” bilgisini paylaştı.

Ana yemek kategorisinde Emirhan Aksaç’ın altın madalya, Mehmet Güvener’in gümüş madalya ve Helin Ürer’in ise gümüş madalya kazandığını aktaran Uludağ, balık tabağı kategorisinde de Helin Ürer’in gümüş madalya kazandığını söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, Yılın En İyi Üniversite Ekibi kategorisinde de öğrencileri Mehmetcan Karaş, Tuğrul Harmanşa ve Dilara Üntaç’ın bronz madalya elde ederken, Yılın Altın Genç Şefi kategorisinde yarışan Mehmet Güvener’in de bronz madalya sahibi olduğunu bildirdi.

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26/11/2022 11:32