UKÜ Gastronomi öğrencilerinden sokaktaki dostlarına yardım 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı (ÖGDM) Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpler Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Gastronomi Kulübü tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kermes etkinliği düzenlendi.

Gastronomi Kulübü Akademik Danışmanı İbrahim Kızıltaç, öğrenciler ile birlikte gerçekleştirdikleri kermesin tüm gelirinin sokakta bakıma muhtaç hayvanlarına yardım etmek amacıyla kurulan Altın Patiler Derneği’ne bağışlanacağını aktardı.

Kızıltaç, Gastronomi Bölümü öğrencilerine yiyecek ve içecek sektöründe duyarlı bir iş disiplini aşılamak istediklerini dile getirerek, “Ayrıca öğrencilerimizin üretim esnasında ve de sonrasında ürün atmadan, sıfır atık ile çalışmalarını istiyoruz. Onları bu yönde bilinçlendiriyoruz” dedi.

Öğrencilerin sosyal ve etik değerler çerçevesinde sorumluluklarını bu tarz etkinliklerle pekiştirip tecrübe edinmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kızıltaç, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kariyer hayatlarında onları bir adım öne taşıyacağını dile getirdi.

Kızıltaç öğrencilik hayatında karşılıksız yapılan bu gibi etkinliklerin hem insan ilişkileri hem de iletişim becerilerinin artması konusunda katkı sağladığını da söyleyerek, “Bu sayede öğrencilerin sosyal çevreleri de gelişiyor” şeklinde konuştu.

Son olarak Kızıltaç, bu yöndeki etkinlikleri organize etmeye devam edeceklerini aktararak, “Öğrencilerin etkinlikleri daha ileriye taşımak istemeleri, bizlere var olan hedeflerin hayata geçirildiğini göstermiştir” ifadesini kullandı.

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14/01/2023 10:09