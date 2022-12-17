UKÜ Gastronomi Restoranı “Demo Taste” Öğrencilerine Pratik Yapma İmkanı Sağlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programına bağlı “DEMO TASTE” Restoranı açıldı.

Demo Taste kapsamında hazırlanan tüm menüler UKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı hocalarının öncülüğünde ve gastronomi öğrencilerinin uygulamaları çerçevesinde hazırlanacak.

UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Müdürü Prof. Dr. Orhan Uludağ üniversite bünyesinde oluşturulan ve hizmete giren Demo Taste Restoran’ının önemini işaret ederek, amaçlarının öğrencilerin mutfak içerisinde müfredatlarına bağlı olarak işledikleri ürünleri hocaları eşliğinde uygulayarak, aldıkları kaliteli eğitimi gözler önüne sermek olduğunu belirtti.

Demo Taste Restoran’da servis edilecek ürünün üretiminde öğrencinin öğrendiği bilgiyi uygulayarak hayata geçirmesinin mutfak sanatlarında çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Uludağ, “Bu sayede öğrencilerimiz meslek içi gelişimlerini artırma şansı yakalayacaklar” dedi.

Prof. Dr. Uludağ, restoranın ana temasına bağlı kalarak özellikle öğrencinin uygulama dersleri kapsamında ürettiği ürünlerin tadılmasının Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olarak öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Demo Taste mutfağında hazırlanan ürünler; uluslararası pişirme yöntemleri ve ana sosların yanı sıra ürüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilen tamamlayıcı yan ürünlerle birlikte servis ediliyor” bilgisini paylaştı.

Üretilen ürünlerin Salı günleri hariç haftalık olarak her gün 12.30 ve 13.30 saatleri arasında servis edileceğini aktaran Uludağ, bu sayede öğrencilerin ürünü sadece üretmekle kalmayacaklarını aynı zamanda servis aşamasında da öğrendiklerini uygulayarak alan tecrübesi kazanacaklarını kaydetti.

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17/12/2022 11:14