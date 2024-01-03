UKÜ GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara MİDEKON Yönetim Kurulu’na seçildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara Mimarlık Fakülteleri Dekanları Konseyi (MİDEKON) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Türkiye'deki mimarlık fakülteleri ve diğer ilgili fakültelerin bünyesinde yer alan mimarlık temel alanı disiplinleri (mimarlık, planlama ve tasarım) ile ilgili yönetim, eğitim ve araştırma sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan MİDEKON, aynı zamanda bu alanlar için yeni stratejiler geliştirmek, ilgili alanlarla gerektiği zaman yasalar ve yönetmelikler için öneriler hazırlamak ve hayata geçirilmesi için gerekli takibi yapmakla yükümlü önemli bir kuruluş olma özelliğini taşıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen MİDEKON genel kurulunda alınan kararda MİDEKON Yönetim Kurulu'na seçilen Atakara, sahip olduğu engin deneyim ve bilgi birikimi ile Türkiye genelinde mimarlık eğitimi ve bu alandaki gelişmeler üzerinde alınacak kararlara katkı koyma imkânı olacak.

Yapılan seçimle ilgili bilgi veren Atakara, MİDEKON bünyesinde aktif olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye'deki mimarlık eğitimine katkı sağlamak benim için büyük bir onur. Bu görevle birlikte, sektördeki gelişmeleri takip ederek, eğitim standartlarını yükseltmeye ve disiplinler arası iş birliğini güçlendirmeye odaklanacağım” ifadesini kullandı.

Atakara, MİDEKON’ın yeni dönemde Türkiye'deki üniversiteler arası iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığını dile getirerek, mimarlık eğitimine yönelik stratejik adımları destekleyen bir süreci benimseyeceklerini de kaydetti.