UKÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri çalışmalarını sektör temsilcilerinin beğenisine sundular

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle işletmelerin dijitalleşme yönündeki çalışmalarının hız kazandığı günümüzde, doğru mesajın, doğru hedef kitleye, doğru zamanda ulaştırılması geçmiş dönemlere oranla daha büyük önem taşıyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü müfredatında yer alan Medya Planlaması dersi kapsamında, öğrenciler ilgilendikleri ürün ve hizmetlerle ilgili hazırladıkları bu yöndeki medya planlarını sektör temsilcilerine sunarak, alandan uzmanların değerlendirmelerini aldılar.

UKÜ Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip E. Erdil yönetiminde yürütülen derste, öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgiler uygulama çalışmalarıyla birleştirilerek, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması teşvik ediliyor.

Her yıl medya-reklam operasyonları yürüten farklı firmalara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Erdil, öğrencilerin bireysel olarak hazırladıkları projeleri sektörde uzman kişilere sunduklarını, bu sayede öğrencilerin hem özgüven kazandıklarını hem de sektör beklentileri hakkında bilgi edindiklerini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Erdil, bu tür etkileşimlerin öğrenciler için iyi bir deneyim olduğunu belirterek, işverenler için ise yeni fikirlere ulaşma ve değerlendirme fırsatı yaratıldığını belirtti.

Öğrencilerin ürün veya hizmet sektörlerinden diledikleri firma veya ürün üzerinde çalışabildiklerini de aktaran Erdil, tercihlerinde tamamen özgür olduklarını, tek şartın yeni ve kullanılabilir bir fikir yaratmak olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Erdil süreçte aynı zamanda UKÜ mezunu olan Media House Direktörü Onur Çakırsoy ile görüştüklerini belirterek, öğrencilerin medya planlaması konusunda hazırladıkları çalışmaları Çakırsoy’a ve ekipten Faiz Camgöz’e sunarak, çalışmaları hakkında geribildirim aldıklarını dile getirdi.

Hazırlanan öğrenci projelerinin amaçlandığı gibi karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağladığını ifade eden Erdil, Media House ekibi üyesi ve dış ilişkiler sorumlusu Faiz Camgöz’ün öğrencilerin çalışmalarını özgün ve yaratıcı çalışmalar olarak değerlendirdiğini de aktardı.

Media House ekibi üyesi Camgöz, bu tarz aktivitelerin çoğaltılması gerektiğini de işaret ederek, öğrencilerin sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmelerinin kendilerini heyecanlandırdığını ve aynı zamanda keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

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19/01/2022 16:18