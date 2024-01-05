UKÜ Haspolat İlkokulu’nda Matematik Şenliği düzenledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü tarafından Haspolat İlkokulu’nda “Matematik Şenliği” düzenlendi.

UKÜ Temel Eğitim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir’in sürdürdüğü Matematik Öğretimi dersi kapsamında Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğretim programına bağlı kalınarak eğitsel oyunlar oynandı.

Güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere senede iki kez Matematik Şenliği düzenlediklerine dikkat çeken Özdemir, bu yıl Matematik Şenliği’nin 5’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özdemir, Haspolat İlkokulu’nda birinci sınıf öğrencileri olmak üzere toplam elli öğrenciye yönelik bir organizasyon düzenlediklerini aktararak, etkinlik kapsamında çocukların güvenliği ve gelişim özelliklerine göre materyaller tasarladıklarını da ifade etti.

Okul öncesi dönemden başlayarak çocukların matematiğe yönelik sevgi ve ilgi gösterebilmesi için öncelikle matematiği sevmeleri gerektiğini dile getiren Özdemir, “Oyunlarla sadece eğlenerek öğrenmiyoruz; öğrenciler aynı zamanda saygı, sevgi, sabır ve iş birliği yapabilme becerisini de deneyimliyorlar” dedi.

Özdemir, ülkedeki öğretim programlarının halen daha öğretmen ve program odaklı bir yapıda olduğuna dikkat çekerek, bu yöndeki etkinliklerin matematiği sevmek için gerekli olduğunun altını çizdi.

Söz konusu organizasyonun UKÜ, Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından düzenlendiğini vurgulayan Özdemir, bu sayede öğretmen adaylarının öğrencilerle tanışma fırsatı yakaladıklarını da söyledi.

Özdemir, UKÜ Temel Eğitim Bölümü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarını her zaman önemsediklerini belirterek, bu yöndeki etkinliklerin organize edilmesine devam edeceklerini söyledi.