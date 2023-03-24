UKÜ ICDA’23 uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) tarafından 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Konferansı (ICDA'23) düzenleniyor.

UKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferans, Tasarım ve Teori, Tasarım ve Şehircilik, Tasarım ve Teknoloji ile Tasarım ve Ekoloji ana başlıkları altında yapılacak.

GSTMF Dekanı Prof. Dr. Cemil Atakara konferansta alanında uzman ulusal ve uluslararası birçok katılımcının yer alacağını belirterek, arzu edenlerin 31 Mart 2023 tarihine kadar konferansa bildiri özeti ile başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.

Konferansa Prof. Dr. Derya Oktay ve Doç. Dr. Chaham Alalouch’ın davetli konuşmacı olarak katılacakları bilgisini paylaşan Atakara, “ICDA'23 kapsamında 8 farklı oturumda birçok akademik bildiri sunumu yapılacak. Mimarlık ve tasarım ile ilişkilendirilmiş her türlü multidisipliner çalışma konferansımızca kabul edilecek” ifadesini kullandı.

Atakara konferansta yeni nesil teknolojilerle uyumlu, üretim, tasarım ve sunumlarının ekonomiklik, dijitallik, enerji verimliliği, sürdürülebilir şehircilik, bina teknolojileri, yapı tasarımı, yeşil bina, peyzaj, iç mimari, grafik tasarım, resim, heykel, restorasyon gibi konuların yer alması ile birlikte hem farklı disiplinlerin birbiriyle olan ilişkisini hem de katılımcıların disiplinlerle etkileşimini sağlayacağını kaydetti.

ICDA’23'ün ana amacının deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşmak için önde gelen akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Atakara, “Bununla birlikte, ICDA'23 ile akademisyenlerin tartışmalar yoluyla bilimsel bir atmosferde geri bildirim almaları ve diğer ülkelerdeki ve kurumlardaki profesyonellerle iletişim kurmalarını sağlamak da istiyoruz” şeklinde konuştu.

Atakara, farklı birçok alandan çalışmanın özellikle günümüz ve gelecek teknolojilerine uygun olarak tasarımları, üretimleri, ekonomik boyutu ve uygulamaları gibi alanlardan çalışmaların etkinlikte yer almasının hem farklı bilim dallarının birbiriyle olan ilişkisini hem de katılımcıların diğer disiplinlerle bağlantı kurmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Konferansa başvurmak ya da konferansa dair detaylı bilgi almak isteyenlerin https://www.ciu.edu.tr/en/international-conference-design-architecture linkinden etkinlik hakkında bilgi edinebilirler.

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24/03/2023 15:27