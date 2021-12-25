UKÜ ile KTGB arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Kıbrıs Türk Gazetecililer Birliği (KTGB) arasında ortak çalışmalarda bulunmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Her iki kurum arasında gerçekleştirilen imza töreninde, söz konusu protokole UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile KTGB Başkanı Emin Akkor imza koydu.

Gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde UKÜ Öğrenci İşleriden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Erkut, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim, KTFB Örgütlenme Sekreteri Canan Onurer de yer aldı.

UKÜ Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, UKÜ ile Birlik arasında imzalanan protokol kapsamında her iki kurum karşılıklı olarak medya iletişim sektörlerinin hizmet kalitesinin geliştirilmesi adına bilimsel, toplumsal ve mesleki amaçlı ortak nitelikli etkinlikler düzenleme kararı aldıkları belirtildi.

Söz konusu protokol kapsamında öğrenci burs ve stajları hakkında da işbirliği çalışmalarının hedeflen, medya mensupları ile özellikle UKÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik ortak etkinliklerin düzenlenmesi kararı da alındı.

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25/12/2021 09:29