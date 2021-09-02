UKÜ ile PGM arasındaki Eğitim İş Birliği Antlaşması yenilendi

Polis Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında var olan “Eğitim İş Birliği Antlaşması” güncellenerek yeniden imzalandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi adına UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri imza koydu.

Protokol kapsamında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları, eş ve çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklar. Törende, UKÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Emrah A. ERKURT ve PGM - İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürü Hafife Çaluda da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan; eğitim konusunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Polis Genel Müdürlüğü’ne tanıdığı bu fırsattan dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin sağlamış olduğu imkânlardan birçok personelin yararlandığını aktaran Soyalan, kendisinin de bu imkândan faydalanarak lisans eğitimini tamamladığını belirtti.

Soyalan, personelini kendilerini geliştirmek için teşvik etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Günümüzde, hızla değişen teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin ve sürekli eğitimin önemine değinen Soyalan, olayları doğru analiz etmek için eğitim ve gelişimin şart olduğuna dikkat çekti.

Müdür Soyalan, bu protokolle Polis Genel Müdürlüğü’ne sağladıkları imkân ve kolaylıklardan dolayı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti ve Polis Genel Müdürlüğü olarak, üniversite için her türlü yardım ve hizmeti vermeye hazır olduklarını belirtti.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri ise konuşmasında 1997 yılında kurulan ve 12 Fakülte, 8 Yüksekokul’da ön lisans ve lisans programlarının yanı sıra Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde birçok dalda yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitimi verdiklerini kaydederek, üniversitelerin görevlerinin sahip olduğu bilgi birikimini sadece kampüs içerisinde tutmak olmadığını, ayrıca içerisinde bulundukları topluma hizmet etmek olduğunu da dile getirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak KKTC’deki tüm kurumlarla yakın işbirliği içerisinde olduklarını da belirten Nadiri, bilgi birikimlerini ve öğretim üyelerinin bu konuda sağlayacakları desteklerle kurumlara her zaman katkı koymaya hazır olduklarını da vurguladı.

Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün tüm akademik ve idari birimleriyle Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyacağı konularda işbirliği yapmaya hazır olduğunu aktararak, “Üniversitemiz PGM personelinin, eşlerinin ve çocuklarının eğitimi konusunda onlara destek vermeye devam edecektir” dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen işbirliğinin gelişerek devam edeceğine inanç belirten Nadiri, “Daha farklı projelerde birlikte çalışma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Bu bağlamda başta Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’a ve Polis Teşkilatı’nın diğer yöneticilerine teşekkür eder, protokolün hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

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02/09/2021 13:52