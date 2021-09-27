UKÜ İletişim Fakültesi işbirliğinde 5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı gerçekleştiriliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Erciyes Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri tarafından ortaklaşa 16-17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde, “5. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları” konferansı düzenleniyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasını gerçekleştireceği konferansta, The University of Rhode Island’tan Prof. Dr. Renee Hobes ile Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan Gültekin davetli konuşmacı olarak yer alacaklar.

İletişim ve kültürel bilişim alanının farklı disiplinlerinde çalışmakta olan akademisyenlerin bir araya geleceği konferansa ilgi duyan akademisyen ve araştırmacılar 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde yüz yüze gerçekleşecek olan konferansın sunumları hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yapılabilecek.

UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Konferansın Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Hikmet Seçim, akademisyen ve araştırmacıların Kültürel Bilişim, İletişim, Turizm, Medya Çalışmaları, Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Ekonomi, Yöneticilik, Siyasal İletişim, İnsan Kaynakları, Sosyal Medya, Fotoğrafçılık, Yeni Medya, Eğitimde İletişim, İletişimde Uzaktan Eğitim, İletişimde Etik, Sağlık İletişimi, Dijital Yetkinlikler ve Dijital Okuryazarlık, Güzel Sanatlar ile İletişim ve Medya Çalışmaları konularında konferansa katılım sağlayabileceklerini belirtti.

Konferansa ilgi duyanların en geç 1 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatmasında bulunan Seçim, başvurular için https://www.cicms2022.com/ adresinden yapabileceklerini kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



27/09/2021 11:48