UKÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri Sağlık Bakanlığı Acil Ambulans servisine ziyaret gerçekleştirdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programına yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ambulans tanıtımı ve işleyişi konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Angın ziyaretin öğrencilerin mesleklerini daha iyi anlayabilmeleri, gelecekteki çalışma alanlarını kendi gözleri ile görmeleri, ambulans tanıtımı ve işleyişi ile ilgili bilgi edinmeleri amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

KKTC Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ambulans hizmetlerinden gerekli onayların alınması ile ziyareti düzenlediklerini dile getiren Angın, “Öğrencilerin insan hayatı ile birebir ilişkili ve hayat söz konusu olduğunda zamanla yarışan bir meslek seçtiklerinin bilincinde olmaları önemli. Bu nedenle öğrencilerimize ambulans hizmetlerinin işleyişi, ekipman kullanımı ve profesyonel personel iletişim gibi konularda bilgi aktarımı yapıldı” dedi.

Prof. Dr. Angın, UKÜ İlk ve Acil Yardım İngilizce ve Türkçe programlarından öğrencilerin katılım gösterdiğini belirterek, etkinlikte öğrencilerin pandemi tedbirleri kapsamında ambulans içerisinde yer alan tıbbi ekipmanları kullanım imkânı yakaladıklarını da ifade etti.

Etkinlik gerçekleştirilme amacının öğrencilerin mesleklerini mesleğin yapıldığı kurum ve görevli personeller ile birlikte gözlemleyerek, anlamalarını sağlamak olduğunu işaret eden Angın, “Bu sayede kendi mesleki ideallerinin gelişmesi de hedeflendi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Angın, UKÜ olarak böylesi bir dönemde kaliteli sağlık çalışanlarının varlığının önemine inandıklarını belirterek, ayrıca öğrencilerini de her daim mesleki etik bilinci ile yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

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12/11/2021 10:15