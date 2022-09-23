UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumunda yer aldı 

UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, 17 sunum ile 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumunda yer aldı

“17 araştırma projesinin sunumu yapıldı”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (KTİMO) ana organizatörlüğünde ve aralarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) de bulunduğu 7 üniversitenin işbirliğinde 2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu gerçekleşti.

UKÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve KTİMO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, inşaat Mühendisliği Bölümü olarak akademi ve sektörün iç içe olması vizyonunun önemine inandıklarını belirterek, sempozyumun düzenlenmesi yanı sıra yoğun çalışmalarla akademik kurul dâhilinde de destek verdiklerini belirtti.

2. Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu’na dünyanın birçok ülkesinden katılım olduğunu aktaran Balkıs, “UKÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri, asistanları ve lisans/yüksek lisans/doktora öğrenci çalışmalarıyla toplamda 17 araştırma projesinin sunumunu gerçekleştirdik. Sempozyumda en çok katılım gösteren ekip olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Doç. Dr. Balkıs, UKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak gerçekleştirilen sunumlar hakkında da konuşarak, “Amacımız üniversitemizde gerçekleştirilen teorik çalışmaların uygulamaya kazandırılmasıdır. Sunumlarda güncel teknoloji kullanımı, atık malzemeler için kullanım alanı yaratılması, sürdürülebilir malzeme ve yapının çevre sağlığına kazandırılması gibi konulara dikkat çekildi” bilgisini paylaştı.

Sempozyumun ilk iki gününde genel İnşaat Mühendisliği konularının yer aldığını belirten Balkıs, etkinliğin üçüncü gününde uluslararası katılımlı zemin iyileştirme konuları ve son gün ise de Uluslararası Zemin Mekaniği ile Geoteknik Mühendisliği Birliği, TC101 – İleri seviye Laboratuvar Deneyleri Teknik Komitesi ortaklığında ülkemizde özellikle Tuzla ve Long Beach bölgelerinde görülmesi muhtemel sıvılaşma riskinin tartışıldığı çalıştay gerçekleştirildiğini kaydetti.

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23/09/2022 14:23