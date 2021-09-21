UKÜ Kadın Hentbol Takımı yeni sezona hazır

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kadın Hentbol Takımı başarılı bir sezonu geri bırakarak, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

UKÜ Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Tarkan Kayaş, Büyük bayanlarda ilk kez hentbol federasyon tarihinde 5 kupadan 5’ini alarak bir ilki başardıklarını anımsatarak, “Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Derviş Mişon Kupası, Federasyon Kupası, Süper Lig Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu alarak bir rekora imza attık” ifadesini kullandı.

Yeni sezona motive olarak başladıklarını dile getiren Kayaş, “Kuvvet antrenmanlarına başladık. Yurt dışından 3 yabancı oyuncumuzun takımımıza katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayaş, COVID-19 döneminde lige çok iyi başlamalarına rağmen yaşanan kapanmanın kendilerini psikolojik olarak yıprattığına dikkat çekerek, “Sporcularımızla evlerinde online olarak çalışmalara devam ettik. Başarabildiğimiz kadar psikolojimizi toparlamaya çalıştık” dedi.

Zor bir süreç olduğunu dile getiren Kayaş, “Ancak tüm takımlar için aynı şartlar geçerlidir. Herkes zorlandı. Umarım bu yıl pandemi son bulur ve daha sağlıklı şartlarda sporcularımız spor yapma şansı elde eder” temennisinde bulundu.

Tarkan Kayaş, yeni dönemde hedeflerinin her zaman olduğu gibi yine tüm kupalarda şampiyonluk elde etmek olduğunu belirterek, “Başarı yakalamak kolay değildir ancak daha zor olan başarıyı korumaktır” dedi.

Bu sezonki hedeflerinin yeni sezonda yine 5 kupanın 5’ini de almak olarak açıklayan Kayaş, “Bu kupaları alarak rekorumuza rekor katmayı planlıyoruz. İyi çalışarak ve iyi hazırlanarak başaracağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2021 12:01