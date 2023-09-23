UKÜ KARÜM bünyesinde gerçekleştirilen arıcılığa dair çalışmalar Türkiye’de anlatılacak

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kıbrıs Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi’nin (KARÜM) iş birliğinde ve Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) ev sahipliğinde "1. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi" gerçekleştiriliyor.

UKÜ KARÜM Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör’ün tecrübelerini aktarmak için davetli konuşmacı olarak yer alacağı kongre, bu yıl “apiterapi teması” ile Düzce Üniversitesi’nde, 4 Ekim tarihinde başlayacak.

Söz konusu kongreye 15 ülkeden davetli konuşmacının katılacağını bildiren Özgör, kongrenin 3 gün boyunca devam edeceğini de ifade etti.

Özgör açıklamasında, böylesi önemli bir organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti de dile getirerek, doğanın önemli bir parçası olan arıcılık ve arı ürünlerine üniversite olarak verdikleri öneme dikkat çekti.

Kongrede aynı zamanda KARÜM bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında da sunumlar yapılacağını belirten Özgör, “Kıbrıs’ta üretilen arı ürünlerinin analizleri ve bu arı ürünlerinin antikanser yanı sıra antimikrobiyal özellikleri hakkında bilgiler sunacağız” dedi.

Özgör, özellikle arı ürünleriyle oluşturulan nanomateryaller hakkında sunum yapılacağını vurgulayarak, Kıbrıs’ta arıcılığın gelişmesi için merkezin yaptığı tarımsal danışmanlık ve çalışmalara dair bilgilerin de paylaşılacağını kaydetti.

Kongrede bildiri sunumları sonrasında Düzce’de yer alan arılıklara yönelik teknik gezilerin yapılacağını da aktaran Özgör, bilim insanlarının katılımcılara uygulamalı olarak bilgi aktarımı yapacaklarını da dile getirdi.

Özgör, kongre hakkında bilgi almak isteyenlerin kongre web sitesi olan http://icbp.duzce.edu.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabileceklerini söyledi.