UKÜ, Kıbrıs’ın arkeolojik tarihine ışık tutmaya devam ediyor  

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arkeoloji, Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi müdürü ve Tatlısu/Akanthou Kurtarma Kazıları Başkanı Doç. Dr. Müge Şevketoğlu katıldığı uluslararası etkinlikte, “Arkeolojik Çevrenin Korunması: Akanthou/Tatlısu Kurtarma Kazısı” ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve bunlara ek olarak Tatlısu-Çiftlikdüzü’nde yakın tarihte yapılması planlanan Arkeopark açık hava müzesi projesi hakkında bilgi verdi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Merkez tarafından Kıbrıs’ın kuzey kıyısındaki Tatlısu Bölgesi’nde sürdürülen arkeolojik çalışmalar ile çalışmaların yoğunlaştığı Tatlısu-Çiftlikdüzü’ndeki (Akanthou-Arkosykos), Esentepe-Ağırsu ve Tatlısu-Karaburun kurtarma kazıları ve sualtı araştırmaları anlatıldı.

Doç. Dr. Şevketoğlu, kara çalışmaları kapsamında MÖ 8300-7700 tarihlenen Çanak-Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşiminin açığa çıkartıldığını belirterek, “En önemli buluntulardan olan ve ilk Kıbrıs-Anadolu bağlantısını kanıtlayan obsidyen dilgiler, kesici aletler ele geçirildi. Kimyasal analizler obsidyen hammaddesinin Orta Anadolu kökenli ve Doğu Anadolu kökenli olduklarını göstermiştir. Bu durum erken ticaret hareketlerini göstermekle birlikte aynı zamanda bu aletlerin adaya giriş noktasının Tatlısu-Çiftlikdüzü olduğunu ortaya koymuştur” şeklinde konuştu.

Kara çalışmaları kapsamında erken dönemlerin araştırıldığı başka bir alanın ise Agios Georgios/Michael olduğunu aktaran Şevketoğlu, burada cüce suaygırı fosillerinin araştırıldığını kaydetti.

Doç. Dr. Şevketoğlu Tatlısu Bölgesi’ndeki sualtı çalışmaları hakkında da konuşarak, çalışmaların 2018 yılında başladığını anımsattı.

Güncel araştırmalarda Tatlısu-Karaburun, Tatlısu-Aphrodision gibi sualtı kültür varlıkları açısından zengin koylar tespit edildiğine dikkat çeken Şevketoğlu, tüm bunların yanı sıra Roma Dönemi’ne tarihlenen konumundan dolayı tahrip görmüş batık kalıntılar tespit ettiklerini dile getirdi.

Şevketoğlu, Tatlısu Bölgesi’nin hem karada hem de sualtında tüm dönemleri içerisinde barındıran özel ve önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, Yapılan tüm arkeolojik araştırmalar sayesinde 2019 yılı itibariyle araştırmaların sürdürüldüğü alanların da dahil olduğu 60 hektarlık alanın koruma altına alındığını ifade etti.

Tüm arkeolojik çalışmalar yanı sıra ayrıca deneysel arkeoloji çalışmalar yapıldığını da kaydeden Şevketoğlu, 2005 yılında UNDP tarafından finanse edilen bir projeyle Tatlısu-Çiftlikdüzü’den açığa çıkarılan ve hemen hemen yuvarlak hatlı olan evlerin bir canlandırmasının yapıldığını aktardı.

Şevketoğlu konuşmasında, Arkeopark adı altında yapılması planlanan müze ve neolitik köy projesinin, Kıbrıs arkeolojisinin ve arkeoloji biliminin doğru anlatılmasında ve kültürel miras konularında farkındalık yaratılması amacıyla eğitimler sunacakları bilgisini de paylaştı.

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14/03/2022 14:36