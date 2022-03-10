UKÜ, kız çocukları adına sürdürülebilir bir gelecek için çalışma başlattı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan Kadın Güçlendirme Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında 22 yaşında bir kızın hayatını ve Afganistan’da kız olmanın zorlukları anlatan bir performans ve söyleşi düzenledi.

Kadın Güçlendirme Merkezi sorumlusu Serpil İsmihan, merkezlerinin yeni bir oluşum olduğunu belirterek, “Amacımız cinsiyet eşitliğine sahip bir toplum olma yolunda katkı sağlamanın yanı sıra yeşil ekonomide kadınların liderliğini arttırmak, geleceğin annelerini eğitmek ve kızlar için sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada toplumsal cinsiyetler açısından daha dengeli bir yapı oluşturulması için çeşitli kurumların çalışmalarda bulunduğunu kaydeden İsmihan, UKÜ Kadın Güçlendirme Merkezi olarak kendilerinin cinsiyet açısından dengeli bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını aktardı.

İsmihan, Merkezin ayrıca bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınlar arasındaki savunuculuğu güçlendirmek için çalışmalarda bulunacaklarına da değinerek, Merkezin projeleri arasında, Afganistan, Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Namibya gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kız çocuklarına eğitimde hayallerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar yaratmak olduğunu söyledi.

Merkez’in ilk aşamada Afganistan'da eğitim hakkını kaybetmiş kayda değer sayıda kız çocuğuna burs imkânı sağlamak için çalışma başlattıklarını da bildiren İsmihan, bu projede sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını ve Afganistan'da sesi olmayan kız çocuklarına fırsat sağladıklarını dile getirdi.

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10/03/2022 10:19