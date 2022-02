UKÜ Kütüphanesi farklı kurum ve kuruluşlara kitap bağışında bulundu

UKÜ Kütüphane sorumlusu Özlem Araz, okumanın önemli olduğu kültürlerde kitap bağışlama ve değişiminin sıkça rastlanılan bir davranış olduğunu belirterek, “Tüm kitapseverler bilirler ki her kitabın bir okuyucusu vardır ve her kitap sahibi için paha biçilmezdir. Bu sebeple bağış yapanlar verdikleri her kitabın korunmasını ve kendileri kadar sevip koruyacak kişilere ulaşmasını isterler” ifadesini kullandı.

Yıllar içinde UKÜ kütüphanesine hem kişilerden hem de kurumlardan gelen birçok kitap bağışı olduğunu belirten Araz, “UKÜ Kütüphane Müdürlüğü olarak bağışlanan kitapların hem okuyucu kitlemize hitap etmesine hem de fazla kopyası bulunup bulunmamasına göre seçim yapıyoruz” dedi.

Araz, bağışı yapılan bazı kitapların kütüphaneye kabul edilemediğini aktararak, “Bağışlanan kitapları düzeylerine ya da seviyelerine göre ayırıyoruz. Bizim okuyucu kitlemize uygun olmaması durumunda onları çeşitli kurum ve kütüphanelere bağışlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin her kitabı okuyucusu ile buluşturmak olduğunu işaret eden Araz, “Bu hedef için sınırlamaların olmamasını istiyoruz. Her kütüphane, mekânı yüzünden kısıtlı bir okuyucuya hizmet veriyor” bilgisini paylaştı.

Özlem Araz, kitapların dikkatli paylaşımı ve kullanımı ile herkese ulaştırılabileceğine dikkat çekerek, “Yapılan dikkatli bir ayrım, her kesimden, her yaş gurubundan insanların bilgiye erişimini mümkün kılacaktır” dedi.

