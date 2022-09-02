UKÜ Kütüphanesi kitap bağışında bulunmaya devam ediyor

UKÜ Kütüphanesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap bağışında bulunmaya devam ediyor

“Bilimin ışığını yaymaya devam edeceğiz”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kurum ve kuruluşlara yönelik kitap bağışında bulunuldu.

UKÜ Kütüphane sorumlusu Özlem Araz üniversitenin misyon ve vizyon çalışmaları kapsamında öncelikle kendi mensuplarına daha sonrasında ise ülke genelinde kaynak paylaşımı konusunda katkıda bulunmayı amaç edindiklerini belirterek, bu bağlamda farklı kurum ve kuruluşlara kitap temin ettiklerini dile getirdi.

Bu türdeki kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının önemine işaret eden Araz, “Bu sayede hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağımızı biliyoruz” şeklinde konuştu.

Araz, her akademik yıl öncesinde UKÜ kütüphane koleksiyonunu düzenlediklerini ve benzer ile aynı kaynakları ayıkladıklarını söyleyerek, “Ayrıca her düzeyden ve herkesten gelen kitap bağışlarını kabul ediyoruz. Daha sonra düzeylerine göre kitapları kategorilerine ayırıyoruz. Aynı ya da fazla olan kaynakları ise bağış kabul eden kurum, okul ve üniversitelerle paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde bu yıl ayırılan kitapların bir kısmını İskele Konaklar İlkokulu’na ve Işık Kitabevi’nin askıda kitap uygulamasına bağışladıklarını söyleyen Araz, “Kitaplarımızın bir diğer kısmını ise 2019 yılında Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ortak çalışması ile farklı yerlere kurulan Kitap Paylaşım Noktalarında kullanılmak üzere bağışladık” dedi.

Özlem Araz, Lefkoşa’da farklı mekânlarda bulunan Kitap Paylaşım Noktalarının kent halkının okuma alışkanlığını geliştirmede ve yaşam boyu okur-yazarlık alışkanlığının kazanılmasında büyük önem arz ettiğini söyleyerek, UKÜ Kütüphane Müdürlüğü olarak kendilerinin de bu çalışmaya kitap sağlamaktan memnun olduklarını kaydetti.

Kitap Paylaşım Noktalarındaki kitaplar herkes tarafından ücretsiz olarak alınıp, okunabileceğini anımsatan Araz, Dileyen kişilerin de kendi kitaplarını bu noktalarda paylaşabileceklerini ve bu kıymetli çalışmaya destek verebileceğini aktardı.

Araz konuşmasında son olarak “Herkesin bir kitabı vardır, mühim olan O’nu bulmaktır” ilkesi ile hareket ettiklerini ifade ederek, “Bilimin ışığını yaymaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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02/09/2022 12:45